18 punte con prolunga per cacciavite elettrico in offerta a soli 13 euro

Se state cercando un set di punte magnetiche per cacciaviti elettrici o manuali, quello in promozione a soli 13 euro potrebbe fare al caso vostro.

A questo prezzo vi portate a casa ben 18 diverse punte costruite in acciaio S2 con durezza compresa tra HRC58 e HRC62, quindi sufficientemente resistenti alla corrosione e alla torsione.

Sono punte magnetiche che si agganciano alla prolunga inclusa in confezione, dotata dell’attacco universale che tradizionalmente troviamo nella gran parte dei cacciavite e degli avvitatori elettrici attualmente in commercio.

Sono punte di vario taglio che accontentano un po’ tutte le principali esigenze. Nello specifico ci sono quattro punte a croce da 0, 1, 2 e 3; due punte da taglio di dimensioni 4 e 6; sei punte esagonali da 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6 e sei punte a stella per viti da 10, 15, 20, 25, 30 e 40.

Tutto il kit viene venduto all’interno di una pratica scatola in plastica nella quale è possibile riporre le singole punte all’interno di appositi alloggiamenti. Le punte tra l’altro sono riconoscibili dal diverso colore con cui è verniciata la base: rosso per le viti a croce e a taglio, giallo per quelle esagonali e blu per quelle con testa a stella.

La prolunga, a giudicare dall’ingombro della sezione terminale, di colore rosso, parrebbe invece essere dotata del comodo sistema a cricchetto (ma non ci mettiamo la mano sul fuoco) per consentire un agevole serraggio e rimozione delle viti mantenendo la presa salda sul manico o sull’avvitatore elettrico al quale si deciderà di fissarla.

Quale che sia il caso, questo pacchetto può essere molto utile per chi vuole mettersi in casa un numero sufficiente di punte da poter usare con la gran parte delle viti con cui si può incappare nel momento in cui si deve montare un mobile acquistato da IKEA o smontare un elettrodomestico da riparare autonomamente.

Il prezzo poi è irrinunciabile: solo 13 euro per tutto il kit, ovvero poco più di 70 centesimi per ogni singola punta. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.