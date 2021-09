1MORE Comfobuds Pro, auricolari stile AirPods Pro a 79,42 euro

Se state cercando un paio di auricolari in stile AirPods Pro ma a un prezzo più abbordabile, al momento sono in sconto i 1MORE Comfobuds Pro a 79,42 euro.

Esteticamente assomigliano agli AirPods di Apple per via della lunga astina del microfono, ma presentano gommini in-ear disponibile in confezione in quattro diverse misure (L, M, S e XS) che ne aumentano la stabilità nelle orecchie e migliorano le tecnologie di cancellazione del rumore portandole ai livelli di tecnologia degli AirPods Pro.

Nello specifico utilizzano il processore Qualcomm aptX Adaptive e driver da 13,4 millimetri che, combinati al sistema ANC, promettono di ridurre il rumore esterno tra i 35 e i 40 decibel. Si connettono a qualsiasi dispositivo Bluetooth tramite la più recente tecnologia 5.2, che promette una notevole stabilità del segnale parallelamente ad un risparmio energetico durante l’utilizzo.

La batteria incorporata – si legge nella scheda tecnica – promette fino a 6 ore di autonomia per singolo auricolare con la modalità ANC attiva e un massimo di 20 ore tramite le ricariche della custodia, mentre se si spegne la cancellazione attiva del rumore l’autonomia sale a 8 ore per ciascun auricolare e 28 ore complessive grazie alle ricariche garantite dalla batteria incorporata nella custodia. C’è anche un sistema di ricarica abbastanza rapido perché, riponendo gli auricolari per un quarto d’ora dentro la cover si ottengono circa due ore di autonomia.

Tra le caratteristiche più interessanti figurano senz’altro i sei microfoni che offrono una riduzione del rumore precisa e personalizzabile. Ci sono infatti quattro diverse modalità tra cui scegliere: la più potente è quella denominata “Alta” che massimizza l’insonorizzazione dei rumori esterni ma, dove non serve, si può scegliere anche la “Media” per recuperare un po’ di energia.

Eventualmente c’è anche l’opzione “Vento” che si limita soltanto ad eliminare il fastidioso fruscio dell’aria se ci si trova all’aria aperta, mentre se c’è bisogno di ascoltare quel che ci viene detto a voce da una persona nelle vicinanze basta selezionare l’opzione “Pass-trough”, che appunto abilita l’ascolto esterno senza dover togliere le cuffie. In caso di ascolto della musica è comunque possibile togliere anche un solo auricolare e automaticamente la riproduzione verrà messa in pausa: nel momento in cui si inserisce nuovamente l’auricolare, la riproduzione riprenderà da sola.

Gli auricolari 1MORE Comfobuds Pro sono certificati IPX4 e quindi resistono anche al sudore e la superficie esterna touch può essere personalizzata in modo da poter decidere quale funzione associare ai diversi sfioramenti. Ciascun auricolare pesa 5,2 grammi mentre la custodia ne pesa 40 e misura circa 8 x 3,8 x 3 centimetri.

Il prezzo di listino è di 139,35 euro ma al momento si possono comprare in sconto a 79,42 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.