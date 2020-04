A maggio il discorso di commiato di Tim Cook ai laureandi di Ohio State University

Il discorso di commiato ai laureandi di quest’anno della Ohio State University si svolgerà virtualmente e a tenerlo sarà Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple.

La partecipazione di Cook è stata annunciata da Michael V. Drake, presidente della stessa Università, che ha riferito di una “cerimonia virtuale” che sarà trasmessa online il 3 maggio.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Tim Cook per la nostra cerimonia primaverile di laurea”, ha scritto Drake. “Siamo grati a Mr. Cook per la partecipazione a questa importante tradizione e so che la sua visione unica farà da guida a Buckeyes (il soprannome di chi frequenta l’Università Statale dell’Ohio, ndr), affinché continuino a innovare il futuro”.

Il tradizionale discorso di commiato era previsto da tempo – riferisce Appleinsider – ma, come è facile immaginare, è stato necessario apportare cambiamenti per via della pandemia da coronavirus in corso. Anziché invitare famigli e amici alla cerimonia che si svolge tipicamente all’Ohio Stadium, si semplificherà il tutto trasmettendo in qualche modo il discorso di Cook (non è chiaro se registrato o in teleconferenza).

Stando a quanto riferisce l’Ohio State News, Apple ha collaborato con l’istituzione lanciando nel 2017 il programma didattico Digital Flagship. Come parte di questa iniziativa, sono stati distribuiti 65.000 iPad agli studenti nel corso di cinque anni e sono nati laboratori iOS sfruttati come polo educativo per gli studenti e centro di sviluppo economico per l’intera comunità.

Nel 2015, Tim Cook aveva pronunciato il discorso di apertura all’università Bocconi di Milano e il discorso di commiato per i laureati della George Washington University. Nel 2016 il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto un discorso ai laureandi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 2018 ha tenuto il discorso alla cerimonia di laurea della Duke University, e nel 2019 il discorso di commiato ai laureandi dell’Università Tulane.