A Natale regalate un iPhone Ricondizionato con gli Sconti TrenDevice. In omaggio la Gift Card di 50€, solo per pochi giorni

Il Natale sta arrivando: scegliete i migliori regali hi-tech per le persone che amate. Acquistate un Ricondizionato e approfittate dei prezzi ribassati su tutto il catalogo TrenDevice. Quest’anno fate un regalo veramente indispensabile nella vita di tutti i giorni, affinché la persona che lo riceva possa utilizzarlo quotidianamente, che sia utile nel lavoro, nello studio e nei momenti di svago.

Un iPhone, un iPad o un Mac è proprio quel regalo che ognuno di noi vorrebbe trovare sotto l’albero di Natale.

Visitate subito la pagina dedicata ai migliori regali hi-tech per il vostro Natale e scoprite gli iPhone più scontati di oggi, i Mac in offerta limitata e tante altre occasioni da prendere al volo, solo per pochi giorni. Inoltre in omaggio, con un ordine minimo di 500€, effettuato entro il 16/12/2021 riceverete in regalo la TrenDevice Gift Card di 50€ che potrete utilizzare dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 per un ulteriore acquisto su TrenDevice.

Come funziona la Gift Card?

– Digitale: la Gift Card sarà inviata il 1/1/2022 in formato digitale via email, salvo in caso di reso o annullamento dell’ordine.

– Subito valida: potete utilizzarla fino al 31/3/2022, per un acquisto di qualsiasi importo e senza minimo d’ordine sul sito TrenDevice.

– Codice sconto: la Gift Card è associata ad un codice sconto; per usufruirne è necessario utilizzare il codice in fase d’ordine.

– Cedibile: potete anche regalarla a chi volete. Il codice sconto della Gift Card non è associato al vostro indirizzo email.

Scoprite nella pagina dedicata agli Sconti di Natale gli iPhone più ribassati di oggi, i Mac in offerta limitata e tante altre occasioni da prendere al volo. Solo per pochi giorni.

Su TrenDevice vi aspettano tantissime occasioni per risparmiare sull’acquisto di iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, Samsung e una vasta gamma di Mac Ricondizionati. Non aspettate l’ultimo momento perché le disponibilità sono fino ad esaurimento scorte. Cogliete l’occasione per cambiare il vostro smartphone, tablet o Mac scegliendolo Ricondizionato: risparmio e scelta eco sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare alla qualità e garanzia di un prodotto perfettamente funzionante, pari al nuovo.

Ricordatevi inoltre che potete acquistare un Ricondizionato in 3 rate senza interessi con Scalapay, anche con carta prepagata, direttamente online in pochi click. Tenete sempre d’occhio la pagina dedicata agli Sconti di Natale, e i canali social Instagram, Facebook e Telegram per non perdere le offerte aggiornate.

Gli sconti di Natale sono validi anche presso il TrenDevice Store di Milano nella centralissima via Bernardino Luini, a due passi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, e il TrenDevice Store di Avellino, precisamente nel comune di Manocalzati in via Provinciale 5, vicino a Progress. In Store è possibile visionare, in totale sicurezza, l’intera gamma di prodotti ricondizionati trattati dall’azienda: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Non solo: potrete vendere il vostro usato con il servizio di instant buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. E per chi è già cliente, il TrenDevice Store è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza.

Ricordatevi che su TrenDevice è possibile vendere iPhone, iPad, Mac, Samsung, PlayStation e tanti altri modelli Hi-Tech in modo facile, veloce e completamente online. Valutazione in tempo reale, ritiro gratuito a domicilio con nostro corriere assicurato e pagamento con bonifico in soli 7 giorni. Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 80.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.