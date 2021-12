Acquisti di app cresciuti del 20% rispetto allo scorso anno

Gli introiti dell’App Store di Apple continuano a essere quasi il doppio rispetto a quelli del Play Store di Google. È quanto si afferma in una ricerca di Sensor Tower citata dal sito Appleinsider e secondo la quale nel 2021 i consumatori hanno speso 133 miliardi di dollari a livello globale nelle app per le piattaforme mobili, un dato che rappresenta una crescita di circa il 19,7% anno su anno, rispetto ai 111,1 miliardi del 2020.

L’App Store di Apple è responsabile di 85,1 miliardi di dollari della torta, numeri in salita del 17,7% rispetto all’anno precedenti. Google Play ha registrato profitti per 47,9 miliardi di dollari nel 2021, una crescita del 23,5% anno su anno.

Apple continua a vantare quasi l’1,8% di ricavi in più rispetto al marketplace di Google. TikTok è l’app che vanta maggiore rendimento e Sensor Tower stima per l’app in questione 3,8 miliardi di entrate per la fine del 2021. YouTube è al secondo posto, in termini di entrate complessive. Il gioco campione di incassi è invece “Honor of Kings”.

TikTok risulta l’app più redditizia sull’App Store, mentre Google One (servizio offerto he offre spazio di archiviazione online) è a quanto pare quella che porta più commissioni a Google Play.

L’app più scaricata nel 2021 sulle varie piattaforme è stata TikTok; seguono: Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger.

Sensor Tower riferisce ancora che la spesa globale nel gaming continua a crescere, ora indicata in 89,6 miliardi di dollari, in aumento del 12,6% rispetto allo scoro anno. Interessante rilevare che i giochi per dispositivi mobili sono responsabili del 78% delle entrate su Google Play, contro il 61,5% dell’App Store.

Apple ha recentemente premiato le app e i giochi migliori del 2021. Il gioco per iPhone dell’anno secondo Apple è “League of Legends: Wild Rift,” di Riot Games; il gioco per iPad dell’anno secondo Cupertino è “MARVEL Future Revolution”, di Netmarble Corporation. Il gioco Mac dell’anno è “Myst”, della Cyan. Il Gioco Apple TV dell’Anno è “Space Marshals 3”, di Pixelbite. Il Gioco Apple Arcade dell’Anno è “Fantasian”, di Mistwalker.

Su App Store sono disponibili le classifiche per le migliori app e giochi dell’anno, nonché le migliori classifiche di Apple Arcade.