Apple conclude l’acquisto di Shazam    

Apple annuncia di avere completato l’acquisto di Shazam. Ora via libera ai piani di integrazione delle tecnologie di riconoscimento musicale nella offerta della Mela.

Apple ha annunciato oggi di avere completato l’acquisizione di Shazam. La formalizzazione del termine della procedura, arriva con un comunicato stampa che non sorprende. Apple aveva infatti ottenuto l’Ok dalla commissione Europea una ventina di giorni fa e questo era l’ultimo tassello necessario per concludere l’operazione.

“Apple e Shazam hanno alle spalle una lunga storia insieme. Shazam è stata fra le prime app disponibili al momento del lancio del nostro App Store e si è affermata come una delle app preferite dagli appassionati di musica in tutto il mondo” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music in Apple. “Condividiamo la stessa passione per il mondo musicale e l’innovazione, perciò non vediamo l’ora che i nostri team inizino a lavorare insieme per offrire ancora più modi di scoprire e ascoltare musica.”



Apple dice che «Shazam permette di identificare un brano semplicemente facendolo ascoltare all’app e presto offrirà un’esperienza senza pubblicità, consentendo a tutti gli utenti di godersi il meglio dell’app senza interruzioni», ma non fa sapere come intende usare le tecnologie della popolare (scaricata più di 1 miliardo di volte in tutto il mondo) app per identificare le canzoni. L’ipotesi più probabile è che Apple voglia usare Shazam per migliorare l’intelligenza di Apple Music. Tra le funzioni possibili c’è l’identificazione di una canzone e la sua aggiunta automatica alle playlist. Ma senza dubbio ci sono molte altre opportunità per una azienda come Apple che ancora oggi ha la uusica al centro della sua offerta.