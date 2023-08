EKIY A1 Mini rende wireless CarPlay e Android Auto, ora in sconto

Avete il CarPlay o Android Auto nella vostra automobile e vorreste usarlo più comodamente, ovvero lasciando il telefono in borsa anziché doverlo collegare tutte le volte col cavetto? Allora EKIY A1 Mini è quel che fa al caso vostro e in tal caso fareste bene a comprarlo adesso perché c’è un’offerta che vi fa risparmiare quasi la metà.

Si tratta di un piccolo adattatore WiFi che semplicemente si collega al sistema di infotainment dell’auto tramite cavo in modo tale da abilitare il collegamento del telefono senza fili. Precisiamo quindi che non mette il CarPlay di Apple o Android Auto sull’automobile: questo sistema deve essere già presente sul veicolo; semplicemente, fa sì che non sia più necessario collegare il telefono col cavo perché abilita la connessione wireless.

Quindi rende l’approccio alla piattaforma molto più intuitivo perché una volta che lo smartphone è stato associato all’adattatore, ogni volta che si sale o si scende dall’auto non bisognerà fare nulla perché entrambi si “vedranno” e si collegheranno tra loro, in modo da poter accedere a tutte le funzioni di CarPlay e Android Auto senza dover neppure togliere il telefono dalla borsa.

Funziona sia tramite Bluetooth 5.0 che tramite WiFi a 5.0 GHz, è molto compatto e si collega tramite presa USB-C. Abilita anche il controllo tramite assistente vocale e funziona con il 98% di tutte le automobili attualmente esistenti. Per la lista completa delle compatibilità vi rimandiamo alla scheda tecnica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 42,36 € potete risparmiare il 43% spendendo 23,76 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.