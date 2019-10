Adobe ha potenziato l’app Creative Cloud per macOS e Windows

Adobe ha appena lanciato la nuova versione dell’applicazione desktop di Creative Cloud per macOS e Windows. La prima novità che balza subito all’occhio è l’interfaccia ridisegnata che offre una gestione semplificata di tutte le sue funzioni, ma dentro c’è molto di più.

Con questa riprogettazione infatti la società spera che l’app risulti più intuitiva sia per quanto riguarda l’avvio che per l’aggiornamento delle applicazioni e l’accesso ai file di Creative Cloud.

Le differenze più grandi si notano su macOS, dove fino ad oggi l’applicazione veniva mostrata semplicemente come un utility nella barra dei menù sempre in esecuzione ed accessibile con un click, sembrando così più un’app web che uno strumento nativo per Mac.

Questa nuova versione resta sempre accessibile dalla barra dei menu ma vive all’interno di una finestra ridimensionabile che è stata progettata per assomigliare all’interfaccia delle altre applicazioni della Creative Cloud di Adobe.

In questa rinnovata applicazione desktop ci sono quattro nuove sezioni. Una di queste offre una panoramica chiara delle applicazioni installate e segnala quelle che dispongono di un aggiornamento; un’altra sezione consente invece di gestire le librerie della Creative Cloud senza dover necessariamente avviare le singole applicazioni.

La precedente scheda “Apprendimento” è stata invece sostituita da una nuova sezione che raccoglie tutti i tutorial e le varie risorse guida, dai video alle varie informazioni relative a ciascuna applicazione. Come nella precedente versione, la nuova app offre infine l’accesso ai font Adobe e alle risorse Adobe Stock, ma gode di un motore di ricerca più potente.

Alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento dell’app ma non è ancora disponibile per tutti gli abbonati Creative Cloud di Adobe, quindi potrebbe volerci ancora qualche giorno per poterla aggiornare.