Aggiornamenti Keynote, Numbers e Pages per Mac, iPad e iPhone

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS, iPadOS e macOS, indicata da Cupertino come “suite di software di produttività personale”.

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 14. Di seguito le note di rilascio delle versioni Mac e iOS/iPadOS:

Pages 14:

• Tenendo premuto il tasto Comando, è possibile selezionare parole, frasi o paragrafi non contigui.

• Le notifiche in-app ottimizzate ti informano quando una persona si unisce a un documento collaborativo per la prima volta.

• Aggiungendo foto HEIC scattate su iPhone o iPad, il formato e la qualità completa delle immagini non vengono alterati.

• Presenta una maggiore stabilità e include miglioramenti alle prestazioni.

Numbers 14:

• Le notifiche in-app ottimizzate ti informano quando una persona si unisce a un foglio di calcolo collaborativo per la prima volta.

• Aggiungendo foto HEIC scattate su iPhone o iPad, il formato e la qualità completa delle immagini non vengono alterati.

• Tenendo premuto il tasto Comando, è possibile selezionare parole, frasi o paragrafi non contigui.

• Presenta una maggiore stabilità e include miglioramenti alle prestazioni

Keynote 14:

• Dai un nuovo aspetto alle tue diapositive con i temi “Colore dinamico”, “Chiaro minimalista” e “Scuro minimalista”.

• Le notifiche in-app ottimizzate ti informano quando una persona si unisce a una presentazione collaborativa per la prima volta.

• Aggiungendo foto HEIC scattate su iPhone o iPad, il formato e la qualità completa delle immagini non vengono alterati.

• Tenendo premuto il tasto Comando, è possibile selezionare parole, frasi o paragrafi non contigui.

• Migliora la compatibilità per le transizioni di diapositive quando si importano ed esportano file di Microsoft PowerPoint.

• Presenta una maggiore stabilità e include miglioramenti alle prestazioni