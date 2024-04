Safari, sviluppatore chiave lascia Apple per il concorrente Arc

Charlie Deets, uno sviluppatore chiave di Safari, ha lasciato Apple per andare a lavorare per The Browser Company, azienda che sviluppa Arc, browser alternativo di ultima generazione che personalizza completamente la navigazione web, anche con funzioni di intelligenza articifiale AI.

Il browser Arc si è fatto da qualche tempo notare per via di alcune interessanti peculiarità; gli sviluppatori affermano che la “mission” dell’azienda, è quella di voler “incontrare di nuovo Internet” con modalità di personalizzazione avanzate, performance invidiabili e una user experience di alto livello.

Deets ha annunciato l’arrivo a The Browser Company sui social, spiegando di avere lavorato cinque anni per Apple. Nel suo profilo LinkedIn, Deets scrive che è arrivato in Apple nel 2019 e che per la multinazionale di Cupertino si è occupato di “Safari, Casa, Privacy, Accessibilità e Condivisione Schermo”. Prima di lavorare per Apple aveva lavorato come Lead Product Designer per Meta su prodotti come Facebook e WhatsApp.

Lo scorso mese The Browser Company ha annunciato di avere raccolto 50 milioni su una valutazione di 550 milioni, promettendo entro l’estate l’arrivo del browser per Windows, macOS e iOS, oltre che di una piattaforma con funzionalità di sincronizzazione tra i vari sistemi.

Tra le peculiarità di Arc (che sfrutta il motore Chromium, lo stesso già utilizzato da Google Chrome), la gestione avanzata dei tab (con sezioni principali: Preferiti, Tab fissati e Tab giornalieri), la gestione di spazi di lavoro con la possibilità di personalizzare qualsiasi dettaglio, con profili diversi in base agli spazi di lavoro.

Tra le altre numerose peculiarità di Arc segnaliamo la modalità Anteprima (una piccola anteprima dei siti che si visiteranno), il mini player (per riprodurre elementi multimediali), lo split view (per affiancare fino a quattro tab tramite drag & drop), la gestione delle Note e Easle, una sorta di lavagna dove aggiungere contenuti e prendere nota di tutte le attività rilevanti.

