Pixelmator Pro offre editing PDF e altre novità su Mac

Gli sviluppatori di Pixelmator Team, hanno rilasciato Pixelmator Pro 3.5.8, aggiornamento del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini, ora in grado di moficiare anche file e documenti PDF.

Il supporto ai file PDF arrivato con la versione 3.4 è stato ulteriormente migliorato e ora l’applicazione permette di modificare testi nei PDF alla stregua di quanto è possibile fare con i livelli di testo, con funzioni di editing disponibili anche per i file PDF esportati da applicazioni Apple quali Safari, Keynote o Pages. È possibile modificare titoli, paragrafi, righe di testo.

Lo strumento “Stili” è stato migliorato e ora permette di creare contorni intorno ai layer di testi e si hanno a disposizione più opzioni per aggiungere tratti dentro, al centro o all’esterno dei testi, scegliere tra varie tipologie di tratti, contorni e anche aggiungere testi tratteggiati, combinando vari stili tipografici.

I “modelli di griglia Bento” sono pensati per mostrare funzionalità di prodotti, aggiornamenti di app e altre creazioni con uno stile che racchiude in un’unica grafica i vari elementi essenziali (è lo stile che, ad esempio, usa Apple per riassumere le caratteristiche di un prodotto. I template in questione permettono di usare colori e palette per adattarsi perfettamente al prodotto da presentare.

Come sempre Pixelmator Pro supporta file SVG, offre funzionalità per la creazione di figure smart, per la gestione di layer (livelli non distruttivi), guide, pennelli, tool di ritocco, regolazione avanzata dei colori, testi ed effetti vari e centinaia di funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale e che non si trovano nemmeno in programmi molto più costosi e blasonati.

L’aggiornamento alla versione 3.5.8 è gratuito per gli utenti che già dispongono della release precedente. L’app “pesa” 504 MB e nel momento in cui scriviamo è venduta 59,99 euro da questa pagina di Mac App Store. Pixelmator Pro richiede macOS 12 versioni successive. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova gratuita, utilizzabile per 15 giorni.