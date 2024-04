QuarkXPress 2024 con AI velocizza la ricerca delle immagini

Quark ha rilasciato un aggiornamento di QuarkXPress 2024 per Mac e Windows, integrando novità e migliorie, incluse funzionalità basate su Intelligenza Artificiale AI.

Gi sviluppatori riferiscono che la ricerca di immagini è più facile grazie al riconoscimento dell’intelligenza artificiale nelle biblioteche di immagini locali. È possibile cercare e trovare i contenuti con semplici messaggi di testo scritti, grazie a una tecnologia di riconoscimento delle immagini che permette di effettuare le ricerche senza dover lasciare l’area di lavoro.

I collegamenti ipertestuali, come gli indirizzi e-mail e gli indirizzi URL dei siti Web, vengono rilevati automaticamente. Una volta aggiunti, viene applicata la formattazione corretta e i collegamenti ipertestuali vengono sottolineati.

La funzione di esportazione IDML si arricchisce con tabelle, immagini statiche, richiami, migliorando l’esportazione tra QuarkXPress e Adobe InDesign (o altri software compatibili con il formato IDML).

Novità anche per il controllo della qualità delle immagini con la palette dei link dedicata: è possibile validare la qualità dell’immagine con filtri quali lo spazio colore, lo stato e i pixel effettivi per pollice (PPI). È possibile accedere alla palette dei collegamenti alle immagini facendo clic con il tasto destro del mouse su un’immagine.

Preimpostazioni pronte per l’uso per GREP Find & Change possono essere utilizzate senza alcuna conoscenza preliminare, aiutando l’utente a semplificare le attività ripetitive. Altra novità è la possibilità di seguire modifiche a contenuti tipografici specifici, come la stilizzazione dei caratteri, utilizzando i comandi GREP.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova (utilizzabile per sette giorni) del software di desktop publishing dopo la registrazione (indicando i propri dati e una casella di posta elettronica).

I requisiti minimi per Mac sono: macOS 12.x (Monterey) o seguenti; per Windows, un PC con Windows 8.1 (64 bit) o seguenti. La versione Mac è Universal Binari (utilizzabile sia sui Mac con chip Intel, sia sui Mac con chip Apple: M1, M2, M3, ec.).