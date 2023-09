Adobe potenzia Premiere Pro e After Effects con strumenti AI e 3D

In occasione dell’IBC Show di Amsterdam, Adobe ha presentato versioni aggiornate di Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects con nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale AI e 3D che potenziano e velicizzano montaggio video ed effetti.

In tutte le nuove versioni dei software e della piattaforma di Adobe sono presenti funzionalità che sfruttano l’Intelligenza Artificiale AI per automatizzare compiti ripetitivi, consentendo a video editor e motion designer di velocizzare il flusso di lavoro.

Nell’ultima versione di Premiere Pro (una beta nel momento in cui scriviamo) sono state integrate funzionalità che consentono di individuare più velocemente i dialoghi (in inglese), migliorate le funzioni di modifica basate su testo (modalità che permette di creare tagli di prova in modo semplice, come copiare e incollare il testo), migliorato le funzioni di Auto Tone Mapping per maggiore uniformità dei colori in fase di output.

Adobe riferisce che la timeline è ora “cinque volte più veloce”, semplificando le attività di editing, trimming e quanto altro è possibile fare dalla timeline.

Sempre in Premiere Pro, è stata migliorata la qualità del parlato (discorso in testo), utile per generare automaticamente trascrizioni e aggiungere sottotitoli ai video, migliorando l’accessibilità. L’AI della funzione “Discorso in testo” rimuove rumori di sottofondo, e migliora registrazioni che non sono di buona qualità; è anche disponibile uno slider stile mixer per incorporare alcuni suoni di background.

Una nuova categoria Audio nei tagging permette di individuare clip con dialoghi, musica, effetti sonori e rumori ambientali.

L’ultimo aggiornamento di Premiere Pro include migliorie in termini di performance e nuovi strumenti quali Effects Manager per individuare plug-in incompatibili per ottimizzare le prestazioni di sistema; l’Automatic project recovery permette invece di recuperare il lavoro dove era rimasto in caso di problemi.

Sono state poi integrate novità relative alle preferenze colore, alla mappatura toni per i video HDR (High Dynamic Range) e sono presenti nuove impostazioni nel pannello Oscilloscopi Lumetri

Per quanto riguarda After Effects, è presente un nuovo pennello a rotoscopio che sfrutta l’AI permettendo di rimuovere più velocemente e in modo più preciso gli oggetti, ed è disponibile un vero spazio di lavoro 3D che permette di progettare e creare contenuti 3D in modo più rapido e preciso.

Negli scorsi mesi Adobe ha introdotto numerose nuove funzionalità basate sulla piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria Firefly: in agosto sono arrivati strumenti per creare al volo effetti di testo con Adobe Express. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.