Con Windows App il PC si usa in streaming su qualsiasi dispositivo

Microsoft ha presentato una nuova app denominata semplicemente Windows che permette di usare un PC Windows in streaming ovunque, praticamente su qualsiasi dispositivo e tramite Internet, inclusi iPhone, iPad, Mac, Android, browser web e naturalmente anche PC Windows.

In prartica Windows App funziona da hub per lo streaming di ambienti Windows a partire da servizi cloud quali Windows 365 e Azure Virtual Desktop. L’app in questione è ad ogni modo limitata ad account Microsoft Work e School e, secondo il sito The Verge, non sembrano esserci segnali che lasciano intendere il possibile supporto di account di utenti consumer, almeno per ora.

La nuova app è in fase di sperimentazione da circa un anno, offre una home screen personalizzabile, supporto multi-monitor e il reindirizzamento USB per permettere di usare dispositivi in locale quali webcam, unità di storage e stampanti come se fossero collegati direttamente al cloud PC in funzione in streaming.

L’app Windows, come accennato, è riservata ad account Microsoft work e school, ed è pensata principalmente per gli utenti esistenti di client Remote Desktop per Windows e altri sistemi operativi. Microsoft offre già da tempo simili app per il collegamento a PC remoti, inclusa l’app Remote Desktop Connection di serie con Windows. App come queste, inclusa la nuova app Windows, sono utili per collegarsi a PC dell’ufficio da un laptop o PC di casa.

È la controproposta per aziende di Microsoft a offerte quali Shadow e simili, queste ultime più orientate al gaming (piattaforme che possono trasforma qualsiasi laptop, PC desktop, Mac, dispositivo Android, iPhone o iPad in un PC da gioco ad alte prestazioni sfruttando una connessione internet).

L’app Windows è disponibile sia sul Windows Store, sia sull’App Store. La versione per Android è per ora distribuita come “public preview” (release preliminare).

Il requisito minimo per l’app su iPhone e iPad è la presenza di iOS 17/iiPadOS 17. L’app iOS/iPadOS (si scarica da qui) è multilingua (italiano compreso) e funziona anche con visionOS (il sistema operativo di Vision Pro).

Microsoft sta spingendo sempre più l’idea di far passare tutto attraverso il cloud, che si tratti di Office, dello storage, dell’AI, applicativi, gestionali e alro ancora, ed ora spingendo la strategia all’ultimo tassello, con Windows che ora funziona completamente via cloud in streaming, servizio che potrebbe essere esteso e poposto a un pubblico più ampio dietro abbonamento mensile.

