iPhone 15 Pro, personalizzare il tasto Azione è uno spettacolo, il video

Come ampiamente anticipato, tra le nuove peculiarità dei modelli top iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è il nuovo tasto Azione, un pulsante sul lato sinistro del terminale che offre accesso rapido alle funzioni preferite dall’utente, e che quest’ultimo può configurare come preferisce.

Apple spiega che il tasto Azione sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci (funzionalità che arriverà successivamente) e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni ancora.

La pressione prolungata con feedback aptico mostra indicazioni visive nella Dynamic Island, attivando l’azione desiderata. Di default il nuovo tasto Azione consente di alternare tra Suoneria e Silenzioso, ma è possibile scegliere da un insieme di azioni per una praticità e una versatilità ancora maggiori.

Action button on the iPhone 15 Pro. This is how you switch between different actions. Includes Shortcuts for infinite possibilities. #AppleEvent pic.twitter.com/twhfYVJWnQ — 9to5Mac (@9to5mac) September 12, 2023

Interfaccia grafica di lusso per il tasto Azione di iPhone 15 Pro

Invece di un tradizionale menu di testo all’interno dell’app Impostazioni, Apple ha creato una interfaccia grafica accattivante e molto funzionale per assegnare al tasto azione la funzione desiderata dall’utente. Grafica, animazioni ed effetti sono ben mostrati in un breve video pubblicato su X da Neil Cybart ripreso direttamente nello Steve Jobs Theater subito dopo la presentazione Apple.

Sullo schermo viene mostrato il lato sinistro del terminale con una vista ravvicinata del tasto azione. L’utente può scorrere a destra e sinistra per mostrare le varie funzioni associabili al pulsante: quando l’utente passa da una funziona all’altra cambiano il colore del tasto mostrato a schermo, incluse luci e riflessi visibili sullo chassis in titanio di iPhone 15 Pro.

Action Button on iPhone 15 Pro Max. This video shows how to change the action (to camera for example). Cool stuff. #AppleEvent pic.twitter.com/QVy9nGBPzY — Neil Cybart (@neilcybart) September 12, 2023

Quando si conferma la scelta l’inquadratura si allontana leggermente dal pulsante per mostrare una porzione maggiore del lato del dispositivo. Il tutto è realizzato con grafica e animazioni super dettagliati e una cura maniacale per i dettagli, sempre molto apprezzati dagli utenti Apple e non solo.

Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet. Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.