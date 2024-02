Adobe, un nuovo strumento di AI generativa per la musica e l’editing audio

L’ultimo esperimento di Adobe con l’AI generativa è sulla falsariga di DALL-E e Bing Image Creator, ma anziché ottenere immagini è pensato per aiutare le persone a creare e personalizzare la musica senza essere professionisti dell’audio.

Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che il progetto è stato annunciato mercoledì 28 febbraio nell’ambito Hot Pod Summit di Brooklyn (evento dedicato ai creator).

Il tool in queatione si chiama “Project Music GenAI Control” ed è presentato come un nuovo prototipo di strumento che permette agli utenti di generare musica da input testuali, partendo dai quali si ottengono risultati che è possibile modificare senza bisogno di passare per software di editing dedicati.

Si parte indicando una descrizione di quello che si vorrebbe ottenere, specificando anche lo stile, ad esempio “dance” o “jazz”. Adobe spiega che controlli di editing integrati permettono di personalizzare i risultati in vari modi, regolare pattern ripetuti, tempo, intensità e struttura. Sezioni della musica ottenuta possono essere remixate e l’audio può essere generato come loop ripetuti, funzionalità utili per ottenere basi musicali o sottofondi da usare per la creazione di contenuti.

Adobe spiega ancora che lo strumento in questione permette di adattare l’audio in base a una melodia di riferimento; è possibile estendere la lunghezza delle clip audio, funzionalità utili per la creazione di animazioni o segmenti di podcast. L’interfaccia per l’editing audio non è stata ancora mostrata. La software house di San Jose (California) offrirà la possibilità di caricare i file musicali sul “motore” AI per modificarli a piacere, con vari tool dedicati che permetteranno di applicare tutte le regolazioni del caso.

L’idea non è del tutto nuova: Meta qualche mese fa ha presentato un tool simile e funzionalità simili sono offerte ancheda Google con il suo MusicLM; secondo Adobe rispetto alla concorrenza il nuovo strumento offre funzionalità di editing più avanzate e allo stesso tempo tool di più facile utilizzo.

L’idea è nata in collaborazione con l’Università della California e la School of Computer Science della Carnegie Mellon University. Project Music GenAI non è per ora disponibile pubblicamente. Adobe spiega che si tratta di un tool in fase di sperimentazione preliminare, e che se tutto procede secondo i piani, sarà integrato in future versioni di software quali Audition e Premiere Pro.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet