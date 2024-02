C&C cresce in Europa con nuovi store in Finlandia, Estonia e Lettonia

C&C, azienda leader in Europa nella fornitura di tecnologia e servizi, consolida la sua posizione competitiva a livello internazionale ed entra oggi ufficialmente a far parte del mercato finlandese, estone e lettone.

Dopo la Francia e la Svezia, il processo di internazionalizzazione dell’Apple Premium Partner italiano si arricchisce di un ulteriore tassello grazie alla presenza nei Paesi Baltici con l’acquisizione del brand iDeal.

iDeal Group AS è l’unico rivenditore Apple, Premium Partner e Centro di Assistenza Autorizzato Apple in Estonia e comprende anche i negozi iDeal in Lettonia e gli store 1Store in Finlandia, numeri che lo rendono il più grande partner Apple negli Stati Baltici e il più grande rivenditore premium Apple in Finlandia.

Fondata nel 1993, l’azienda è stata il primo rivenditore Apple in Estonia ed è ora il rivenditore Apple più antico nella regione con la storia più lunga e oltre 30 anni di esperienza.

Diciassette nuovi store per C&C, quindi, dislocati nei tre Paesi dell’Europa del Nord e in particolare nelle città di Riga, Helsinki, Turku, Tallin e Tartu. Cresce così il bacino di utenza dell’Apple Premium Partner italiano che può contare oggi su una rete retail europea di 101 negozi, considerando i 48 italiani, i 22 francesi e i 14 svedesi, per un totale di oltre 1.000 talenti in grado di rispondere alle esigenze del mercato Apple in ambito B2C, B2B e Education.

“Questa operazione rappresenta una opportunità strategica per espandere la presenza globale del brand C&C grazie all’ampliamento del proprio mercato di riferimento” dichiara il Consiglio di Amministrazione di C&C S.p.A.

Il comunicato del Consiglio di Amministrazione di C&C prosegue: