DUOTTS F26, bici elettrica con due motori a metà prezzo

Se siete appassionati di bicicletta, la DUOTTS F26 attualmente in sconto a metà prezzo può cambiarvi la vita: non solo in quanto elettrica ma perché dotata di alcune caratteristiche che la rendono davvero speciale, oltre che versatile.

Il maggiore punto di forza è dato dalla presenza di ben due motori da 750 Watt l’uno, uno per ciascuna ruota: ha quindi doppia trazione, anteriore e posteriore (come un’auto 4×4, ma trattandosi di una bicicletta potremmo definirla una “2×2”), che permettere di spingere anche laddove altre bici della stessa categoria, con la sola spinta posteriore, farebbero fatica.

Se aggiungiamo poi che usa ruote da 26 pollici con battistrada “fat” da 4 pollici, allora significa che possiamo usarla senza sforzo praticamente ovunque, dalle strade di terra a quelle più difficili che presentano fango, sabbia o persino neve.

L’alimentazione elettrica si può utilizzare sia come assistenza alla pedalata, ottenendo così un’autonomia massima di 120 chilometri con una sola carica, sia come unica fonte per la spinta e il movimento, rendendola una specie di motorino senza targa: in queste condizioni è in grado di raggiungere i 55 chilometri orari in rettilineo sull’asfalto e offre un’autonomia totale di circa 50 chilometri.

Può sopportare fino a 150 kg di peso, il che vuol dire anche persone robuste fino a 2 metri di altezza eventualmente anche con zaini e bagagli al seguito, e riesce a spingere tutto questo su salite con una pendenza massima di 55°.

È dotata di freni a disco su ambo le ruote, cambio Shimano a 7 marce, sospensioni idrauliche all’anteriore, luci LED davanti e dietro e uno schermo LCD dove poter leggere in tempo reale tutte le statistiche raccolte durante l’utilizzo.

Con telaio in lega di alluminio che aiuta ad abbattere il peso complessivo della bici (circa 38 Kg) e una comoda sella dalla seduta ampia, è certificata IP54 proprio per poterla usare senza problemi anche sotto la pioggia battente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 2.950,12 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 1,299 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.