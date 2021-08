Aggiornamento Netgear Armor, più protezione per i dispositivi connessi

Netgear ha annunciato nuove funzionalità di Netgear Armor che offrono più protezione, una maggiore sicurezza e il rilevamento delle minacce per una smart home protetta. Il potenziamento di NETGEAR Armor, integrato nella maggior parte dei router Orbi e Nighthawk, è indicato come in grado di fornire “una bolla protettiva” per i dispositivi connessi alla rete domestica, aiutando a rimanere al sicuro da cybercriminali, malware e virus.

Le minacce tradizionalmente associate ai PC sono presenti ormai in quasi tutti i dispositivi connessi come Smart TV, termostati intelligenti, interruttori della luce, sistemi home theater, telecamere di sorveglianza, console di gioco, smart speaker, streaming players, tablet, computer, smartphone e altri gadget presenti in una smart-home. Secondo il Consumer Threat Landscape Report 2020 di Bitdefender, il numero di vulnerabilità per le Smart TV è aumentato del 335% e il numero di vulnerabilità per le telecamere IP è quasi raddoppiato tra il 2019 e il 2020.

Circa l’80% degli americani ha un software antivirus installato sui propri computer, ma i 25 o più dispositivi connessi in una tipica smart home, sono vulnerabili alle minacce e sono un punto di accesso alle reti domestiche. Le conseguenze possono essere furto di dati personali sensibili come password, informazioni sulla carta di credito e documenti e altro ancora.

Dispositivi di brand diversi aumentano la possibilità non solo di attacchi in entrata, ma anche di minacce in uscita; ad esempio una telecamera di sicurezza domestica potrebbe tentare di inviare dati a un sito non autorizzato. Per aiutare a contrastare tali minacce, Netgear fornisce una semplice e completa protezione della rete e dei dispositivi.

A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per singoli device, Netgear Armor è integrato nel router e monitora l’attività in entrata e in uscita da Internet, proteggendo tutti i dispositivi sulla rete ed eliminando la necessità e il costo di più abbonamenti o software di sicurezza.

Le nuove funzionalità includono:

Protezione dei dati sensibili: blocca i tentativi di inviare i dati di accesso, bancari, sanitari e altro su connessioni non crittografate.

Rilevamento anomalie: un algoritmo di apprendimento automatico monitora e apprende il normale comportamento dei dispositivi connessi e blocca qualsiasi attività fuori dall’ordinario.

Protezione forza bruta: impedisce ai dispositivi intelligenti connessi di accedere ai bot che tentano di compromettere le password con tentativi mirati illimitati.

Protezione DDoS: protegge la rete da attacchi denial-of-service paralizzanti.

Prevenzione exploit/IDS: protegge i dati e i dispositivi da intrusioni dannose.

NETGEAR Armor è disponibile sui router WiFi 6 supportati, e il produttore riferisce di ulteriore disponibilità nelle prossime settimane. NETGEAR Armor è gratuito per un periodo di prova di 30 giorni. Dopo il periodo di prova, è richiesto un abbonamento annuale a partire da €99.