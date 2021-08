R-store si sdoppia a Citylife: service point a Milano per assistenza e Post Vendita Apple

R-Store SpA per la prima volta ha aperto un Service point totalmente dedicato all’assistenza ed ai Servizi Post Vendita sui prodotti Apple.

La nuova struttura si va ad affiancare al punto vendita già presente nella galleria del centro commerciale (avevamo documentato l’apertura con un video a 360° nel 2017 ) creando così un doppio polo sinergico tra vendita e assistenza tecnica al fine di garantire miglior confort ed esperienza ai clienti.

Il centro assistenza che sarà aperto 7 giorni su 7 per soddisfare tutte le richieste di supporto post-vendita degli utenti Apple consumer e business (liberi professionisti e piccole aziende) con servizi caratterizzati da efficienza e qualità certificata.

L’assistenza sarà fornita su tutti i device Apple, non importa dove siano stati acquistati, sia in garanzia che fuori garanzia e saranno gestiti anche i programmi qualità come ad esempio la sostituzione gratuita del device o di sue parti.

Ulteriori plus per i clienti: sistema di prenotazione online per rendere rapidissimo l’assistenza in negozio , diagnosi immediate oppure da remoto ed ancora riparazioni display e batteria iPhone in 1 ora, riconsegna presso la propria abitazione del prodotto riparato e tanto altro in una dinamica ricerca dell’eccellenza.

R-Store vuole combinare infatti rapidità di esecuzione e qualità del risultato.

Non tutti sanno che i Centri Assistenza Autorizzati Apple forniscono lo stesso servizio degli Apple Store, garantendo diagnosi e riparazioni secondo standard e procedure riconosciute da Apple, in tutto il mondo, come ufficiali.

Vi segnaliamo un fatto poco noto ovvero che le riparazioni non ufficiali vengono considerate “manomissioni” e impediscono l’intervento di qualsiasi tecnico Apple.

Tutti i tecnici R-Store sono certificati da Apple e ricevono formazione e aggiornamenti periodici al fine di poter fornire un servizio secondo gli standard più elevati.

Il laboratorio presente nella struttura è dotato dei piu sofisticati strumenti e tutto il processo è costruito per far accedere il cliente allo stato della riparazione in tempo reale con un semplice click.

I tecnici R-Store supporteranno il cliente nella verifica delle opportunità di migliorare le prestazioni del proprio Mac per mezzo di incrementi della ram e modifica dell’Hardisk o, in alternativa, proporranno l’acquisto di un prodotto rigenerato certificato e garantito.

Il service di Citylife come tutti gli altri centri autorizzati della catena R-Store in Italia,più di 30 punti vendita entro il 2021,misura il proprio successo soprattutto in funzione della Soddisfazione Del Cliente (customer Satisfaction) ed i risultati conseguiti ad oggi sono superiori al 92 % su un obiettivo fissato sempre al 100%!

Si offre infine un’ampia gamma di possibilità di pagamento al cliente ed il servizio di dilazione sul costo delle riparazioni fuori garanzia con la partnership con Pagodil.

Con questa nuova apertura R-Store offre su Milano un nuovo riferimento per i servizi di Assistenza Apple e siamo sicuri che ancora una volta il cliente Apple potrà godere di una customer experience eccezionale studiata e costruita attorno a lui.