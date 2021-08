Adesso è vero, Google Maps è su NES 8 bit

Se tempo addietro era solo un pesce d’aprile organizzato da Google, adesso invece è vero. C’è chi ha realizzato una versione a 8 bit di Google Maps da usare su un Nintendo Entertainment System. Sì, un NES.

Ebbene, un hacker su YouTube noto come “ciciplusplus” non ha ben preso lo scherzo organizzato da Google riguardo alle Mappe su NES. In un video caricato di recente, l’hacker ha realizzato ciò su cui Google ha voluto scherzare, portando su NES un vero e proprio Google Maps.

Ovviamente, non pensate di poter mettere questa cartuccia sul vostro NES conservato nel cassetto. Quello che viene mostrato nel video è un NES connesso a Internet, che esisteva a malapena quando la console era al suo apice. Non solo, si tratta di una console con moltre altre modifiche all’attivo. Ad ogni modo, si tratta veramente di un Google Maps con design a 8 bit, che trasforma il mondo reale in qualcosa di simile a Dragon Warrior e, se volete, al primissimo Final Fantasy.

Nel video, si può notare come l’hacker ha avuto anche l’idea di portare Bing su NES o portare l’originale Doom sulla console. Quella di portare Maps su NES è un’impresa piuttosto curiosa, che permette di attraversare il mondo reale usando un controller NES, che per molti vecchia scuola è davvero fantastico.

