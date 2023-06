Aggiornate Pages, Numbers e Keynote per macOS, iOS e iPadOS

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS, iPadOS e macOS, indicata da Cupertino come “suite di software di produttività personale”.

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 13.1. Di seguito le note di rilascio delle versioni Mac e iOS/iPadOS

Pages 13.1:

• Inizia a scrivere nell’app Note, quindi modifica la tua nota in Pages, grazie alle straordinarie funzionalità di progettazione e layout.

• Crea resoconti aziendali, tesine per la scuola e biglietti da visita con i modelli aggiornati.

• Aggiungi immagini in formato SVG (Scalable Vector Graphics) ai documenti per mantenere la qualità visiva con qualsiasi dimensione.

• Dividi le immagini SVG importate e salvale nella libreria delle forme per poterle utilizzare successivamente.

• Conserva le immagini SVG durante l’esportazione di libri in formato EPUB, incluse le illustrazioni delle copertine.

• Mostra le etichette di riepilogo del totale in grafici a barre, ad area e istogrammi in pila.

• Esporta le pagine del tuo documento come file immagine.

Numbers 13.1

• Mostra le etichette di riepilogo del totale in grafici a barre, ad area e istogrammi in pila.

• Aggiungi immagini in formato SVG (Scalable Vector Graphics) ai fogli di lavoro per mantenere la qualità visiva con qualsiasi dimensione.

• Dividi le immagini SVG importate e salvale nella libreria delle forme per poterle utilizzare successivamente.

Keynote 13.1

• Aggiungi immagini in formato SVG (Scalable Vector Graphics) alle presentazioni per mantenere la qualità visiva con qualsiasi dimensione.

• Dividi le immagini SVG importate e salvale nella libreria delle forme per poterle utilizzare successivamente.

• Mostra le etichette di riepilogo del totale in grafici a barre, ad area e istogrammi in pila.

• Passa facilmente alla finestra della presentazione quando condividi Keynote durante una chiamata FaceTime.

Nelle note di rilascio delle versione per iPad e iPhone di Pages e Keynote, Apple indica la possibilità di inserire video in formato ProRes nei documenti.