Nothing Phone 2 sarà presentato l’11 luglio

Dopo mesi di anticipazioni e fughe di notizie, Nothing è finalmente pronta a presentare il suo secondo smartphone: l’azienda terrà un evento di lancio di Nothing Phone 2 il prossimo 11 luglio alle ore 17 in Italia, con una diretta streaming disponibile sul sito ufficiale.

L’immagine di anteprima non rivela molto, anche se è interessante notare che le caratteristiche luci Glyph non sono esattamente le stesse di Phone 1. Il fondatore di Nothing, Carl Pei, ha descritto Phone 2 come un dispositivo maggiormente premium rispetto al modello dell’anno scorso, che era equipaggiato con un chip Snapdragon 778G+ e altre specifiche principalmente di fascia media.

Il costruttore ha già confermato l’utilizzo del processore Snapdragon 8+ Gen 1 per questo prossimo dispositivo, leggermente datato, ma notevolmente più veloce. Ciò comporterà anche un miglioramento delle prestazioni della fotocamera, come la possibilità di scattare foto RAW HDR e registrare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Non è chiaro se ci saranno miglioramenti alle fotocamere stesse o ad altri componenti chiave.

L’importanza del software

Anche il software potrebbe svolgere un ruolo determinante in questa seconda versione del terminale. Inverse sostiene che l’interfaccia utente di NothingOS avrà caratteristiche più distintive sul Phone 2, offrendo un’esperienza più raffinata sviluppata internamente. Si dice che l’azienda produttrice del telefono abbia una squadra di sviluppo software molto più ampia, che comprende anche diversi esperti provenienti da OnePlus, l’ex società di Pei.

Sarà anche il primo smartphone della serie disponibile negli USA e sarà interessante capire se riuscirà o meno a raggiungere un’impronta significativa su questo mercato. Apple e Samsung, al momento, dominano il panorama dei telefoni negli Stati Uniti, mentre nomi ben noti come Google e Motorola rimangono notevolmente indietro.

Il Phone 1 è stato ben accolto dalla critica, ma non è riuscito ad imporsi sul mercato come vero e proprio must buy, soprattutto per le caratteristiche medio gamma, a fronte di un prezzo leggermente più elevato in questa fascia di prezzo, complice un design ricercato e sofisticato, per via dei LED sul retro, che non sono comunque piaciuti a tutti.

