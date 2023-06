Apple vuole fotocamere da 48MPixel su tutti gli iPhone 15

L‘iPhone 14 Pro vanta la fotocamera principale (grandangolo) da 48MP; dopo aver offerto questa possibilità con il sistema di fotocamere di iPhone 14 Pro, Apple avrebbe intenzione di offrire i 48 megapixel su tutta la lineup di iPhone 15.

A riferirlo è il sito ITHome in indicazioni di più ampio respiro su Sony, spiegando che questa avrebbe avvicinato TSMC a seguito di problematiche nella capacità di produzione di suoi filtri per sensori da 48 MP che in sostanza sarebbero riservati a Apple per tutta la futura lineup iPhone 15.

Avere questo tipo di sensori su tutti gli iPhone 15 e non solo sui modelli Pro, starebbe mettendo sotto pressione Sony, e questa – almeno inizialmente – preferirebbe ottenere l’aiuto di TSMC per alcuni componenti fondamentali nel processo di back-end.

Uno dei motivi che avrebbero spinto Sony a chiedere il supporto di TSMC – riferisce ITHome – è il setup con triplo layer; i più recenti sensori CMOS di Sony prevedono tecnologia con 3 layer differenti, massimizzando l’area deputata alla cattura dei fotoni.

I sensori di tipi stacked, composti da strati logici con transistor che convertono la luce in segnali elettrici, fotodiodi e transistor dei pixel, dovrebbero permettere di ottenere migliorie in termini di sensibilità e riduzione del rumore.

TSMC dovrebbe occuparsi della produzione di elementi quali i fotodiodi e transistor dei pixel collocandoli su layer differenti, e Sony fare affidamento ad aziende quali Tongxin Electronics e Caiyu per la produzione di back-end.

A maggio di quest’anno sono circolati voci secondo le quali iPhone 15 e 15 Plus potrebbero subire ritardi a causa di possibili problemi con i componenti della fotocamera; anche a maggio erano circolata voci secondo le quali Apple vorrebbe implementare la fotocamera da 48MP sui modelli più accessibili.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 Pro riassunto in questo articolo.