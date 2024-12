Air Taxi elettrici a Milano e in Europa con UrbanLink e Crisalion

Pubblicità

UrbanLink ha annunciato una nuova partnership con Crisalion Mobility, sviluppatore spagnolo di eVTOL, veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticaleù: la collaborazione tra le due società significa che, presto o tardi, arriveranno i primi air taxi elettrici anche in Italia, partendo da Milano.

Il modello di punta di Crisalion, chiamato Insight, si distingue per la tecnologia brevettata FlyFree, progettata per massimizzare la stabilità del velivolo. Questa tecnologia ha già superato con successo i test di volo in Europa, dimostrando il suo potenziale innovativo.

Nell’ambito della collaborazione, UrbanLink ha confermato un preordine di 20 velivoli eVTOL modello Integrity. Questo accordo porta il totale di preordini di CRISALION a 145 unità distribuite su quattro continenti. Una volta che il velivolo Integrity otterrà la certificazione dagli enti regolatori locali, UrbanLink prevede di utilizzare questi velivoli per espandere le proprie operazioni in Europa, concentrandosi inizialmente sui mercati di Spagna e Italia.

Secondo le immagini condivise, le prime città europee coinvolte saranno Madrid, in Spagna, e Milano in Italia. Queste le parole di Ed Wegel, fondatore di UrbanLink:

Siamo orgogliosi di collaborare con CRISALION, uno dei produttori di eVTOL meglio finanziati e gestiti in Europa. Il design innovativo dell’Integrity, che riduce significativamente le vibrazioni ottimizzando autonomia e velocità, è davvero impressionante. Siamo entusiasti di introdurre questi velivoli su rotte che collegheranno Madrid, Milano e altre grandi città europee

Crisalion Mobility continuerà a sviluppare il modello Integrity in Europa. Questo eVTOL è progettato per trasportare fino a cinque passeggeri più un pilota ed è abbastanza versatile da essere utilizzato sia per il trasporto urbano e interurbano di persone, sia per il trasporto merci.

Non c’è ancora un calendario preciso su quando si otterrà la certificazione di volo dell’eVTOL Integrity per le operazioni in Europa. Tuttavia, qualora ciò avvenisse, UrbanLink e altre aziende saranno pronte a finalizzare i rispettivi acquisti, così segnando un importante passo avanti nell’adozione di questa tecnologia, che certamente sarà rivoluzionaria per il traffico urbano, e non.

