Microsoft Copilot Vision naviga su Internet insieme a voi

Microsoft ha svelato la nuova funzionalità chiamata Copilot Vision, che permette a all’assistente Copilot basato su Intelligenza Artificiale AI di navigare su internet insieme all’utente.

Questa innovazione offre la possibilità di discutere i contenuti web e persino interagire con alcuni siti, trasformando l’esperienza di navigazione in qualcosa di più collaborativo e interattivo. È disponibile per il testing in anteprima, ma solo per gli abbonati al servizio Copilot Pro.

Copilot Vision è una delle poche funzionalità che richiedono un abbonamento attivo a Copilot Pro, disponibile al costo di 20 dollari al mese, circa 19 euro. Questo abbonamento include l’accesso a Copilot nelle app di Office, la priorità durante i momenti di alta richiesta e, adesso, l’accesso alla versione in anteprima di Copilot Vision.

Da notare anche che, al momento, questa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e viene distribuita gradualmente a un numero limitato di utenti.

Come funziona Copilot Vision

Secondo Microsoft, con questa funzione l’assistente AI offre una nuova esperienza di navigazione condivisa:

Copilot ora può comprendere il contesto completo di ciò che stai facendo online. Abilitando Copilot Vision, il sistema vede la pagina su cui ti trovi, legge insieme a te e ti aiuta ad affrontare i problemi che stai incontrando. Navigare non deve più essere un’esperienza solitaria tra te e tutte le tue schede aperte

Il colosso di Windows specifica che questa funzionalità è pensata con un forte focus su privacy e sicurezza: naturalmente l’attivazione è opzionale, il che significa che gli utenti non saranno obbligati a utilizzarla.

Inoltre, tutti i dati visualizzati da Copilot Vision saranno eliminati al termine della sessione, garantendo che nessuna informazione venga salvata o utilizzata per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Ovviamente, per il corretto funzionamento è necessaria una connessione internet attiva, altrimenti l’intero sistema smetterà di funzionare.

Limiti della versione in anteprima

Nella sua fase iniziale, Copilot Vision funziona solo su determinati siti web. Nonostante questa limitazione, Microsoft assicura che i dati raccolti durante l’interazione non saranno utilizzati per migliorare o addestrare i propri modelli AI.

C’è da notare, inoltre che Copilot Vision è integrato in Microsoft Edge e non richiede una macchina con Copilot+ poiché l’elaborazione viene gestita interamente nel cloud. Si tratta, certamente, di un altro tassello per arrivare agli agenti AI e Windows Intelligence.

