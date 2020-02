AirPods 2 a ricarica wireless al prezzo minimo: 159,90 €

Torno lo sconto sulle AirPods 2 con custodia di ricarica wireless. Il loro prezzo su Amazon è il più basso in assoluto: solo 159 euro, 70 euro meno del prezzo di listino, al di sotto di quello del modello senza ricarica wireless (che per altro ora non sono disponibili su Amazon).

Gli AirPods 2, recensite da Macitynet qui, stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione originale, oltre che per la ricarica a contatto, per un nuovo processore. Supportano Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono poi state superate dagli AirPods Pro, con cancellazione del rumore, che però costano 110 euro in più degli AirPods 2 in sconto.

Nel corso del Black Friday non sono state scontate massicciamente. Sono state più scontate gli AirPods senza ricarica wireless. In conclusione la raccomandazione è sempre la solita: i prezzi scontati su Amazon durano abbastanza poco, a volte un paio di giorni, a volte ore e a volte persino solo qualche decina di minuti. Anche se la spedizione è prevista per il 12 dicembre, le riceverete per Natale certamente e avrete persino la possibilità di restituirle fino al 31 gennaio.

Click qui per comprare.

