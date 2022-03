Dynabook Portégé è uno dei PC portatili più leggeri sul mercato

Un melone medio, un ananas, un dizionario e una bottiglia di vino. Nominati così probabilmente non vi dicono niente ma se li mettete sopra la bilancia allora vi accorgerete che il peso è genericamente sempre lo stesso: un chilogrammo, all’americana 2,2 libbre, e questo è anche il peso che raggiunge Dynabook Portégé X40L-K, uno dei computer portatili con schermo da 14 pollici più leggeri al mondo.

Per la precisione la versione meno pesante ferma l’ago della bilancia a 2,3 libbre, 1,04 grammi all’italiana, e ciò non gli consente di ottenere il record assoluto in quanto esistono già computer che, a parità di diagonale dello schermo, pesano anche meno. Basti pensare al Asus ExpertBook B9 che pesa 880 grammi oppure l’LG Gram 14 che sfiora i 974 grammi (c’è anche l’Acer Swift 7 che pesa 890 grammi, che però viene aggiornato da un paio d’anni), ma la differenza è talmente minima che a tenerli in mano anziché sulla bilancia probabilmente da questo punto di vista non si nota alcunché di diverso.

Quando si compra un computer portatile per la maggior parte delle persone il peso non è tutto, tanto più che per poter arrivare a tanto bisogna scendere a compromessi. C’è chi riduce il numero di porte, chi la batteria, chi rimpicciolisce la tastiera e il touchpad. Con il nuovo Dynabook Portégé bisognerà attendere le prime recensioni per scoprire fino a che punto l’azienda si è dovuta spingere per arrivare a questi livelli: sta difatto comunque che, sebbene sia tra i più leggeri, non è particolarmente sottile.

E questo forse è un bene, perché l’azienda si appella al fatto che questo computer è progettato per soddisfare gli standard MIL-STD-810H in termini di robustezza, il che significa che dovrebbe resistere a cadute, pressioni e sollecitazioni di questo tipo. Quindi dovrebbe essere un buon prodotto per chi vuole viaggiare leggero e lavorarci ovunque, senza star con la pena di romperlo durante l’uso.

In termini di specifiche, sarà certificato tramite il programma Evo, il badge d’onore di Intel: includerà quindi i processori i5 e i7 della serie P di dodicesima generazione e monterà fino a 32 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5. La GPU non si può invece personalizzare – e ci sta, viste le dimensioni di cui parliamo – mentre la scheda grafica integrata è la Intel Iris Xe.

Mette a disposizione porte Thunderbolt 4, due USB-A e una HDMI, supporterà fino a 4 monitor esterni mentre lo schermo integrato è un 16:10 con tecnologia di riduzione della luce blu; e poi audio Dolby Atmos e una batteria da 65 Wh, che a vederla così sono un po’ pochi ma – dicono – bisogna anche vedere come vanno questi nuovi processori prima di poter dare un giudizio in merito all’autonomia.

Tutta questa tecnologia ovviamente fa lievitare il prezzo: il modello base partirà da 1.799 dollari.