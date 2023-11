Apple Airpods 2 ad un prezzo da non perdere, 117€

In giro troviamo Airpods Pro in sconto e anche Airpods Pro con porta USB-C in sconto. Non mancano gli sconti sugli Airpods 3. I giorni in cui è necessario segnalare promozioni sugli Airpods 2 sono più rari ma oggi è uno di quei giorni: su Amazon li trovate infatti a 117 €, il minimo da mesi a questa parte.

Di questo modello abbiamo parlato talmente tante volte da essere molto complicato aggiungere molto altro alla notizia della promozione che li ribassa ad un prezzo “cinese”. A beneficio di chi fosse vissuto su Marte durante gli ultimi sei o sette anni, pubblichiamo qui sotto l’elenco delle caratteristiche snocciolate da Amazon

Taglia unica, comodi da indossare tutto il giorno

La custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning

Si accendono automaticamente e sicollegano all’istante

Setup semplicissimo su tutti i dispositivi Apple

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”

Connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro

Custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia

A questo noi aggiungiamo che parliamo del modello base degli AirPods, seconda versione del modello originale presentato nel 2017 piuttosto differenti dagli Airpods 3 e anche (e soprattutto) dagli Airpods Pro.

Rispetto agli AirPods 3 hanno un fattore di forma differente, non hanno la custodia con ricarica, hanno un differente driver.

Rispetto agli Airpods Pro sono anche privi di sistema di soppressione attiva del rumore e non hanno i gommini per adattarsi al cavo auricolare. In questa versione erano e restano la miglior alternativa per chi vuole risparmiare. Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio.

Quello di oggi pur none ssendo lo sconto più alto di sempre è lo sconto migliore dopo quello a 109€ del Prime Day della primavera del 2023.

