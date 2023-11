Xiaomi 13T, il top di gamma con camera mostruosa a 499 €

Tra i più recenti arrivi nella gamma Xiaomi, spicca un dispositivo che brilla per le sue eccezionali prestazioni, sia nell’ambito della fotografia che dell’autonomia. Torna una delle offerte più apprezzate in ambito Android: se state cercando uno smartphone di fascia alta ad un prezzo competitivo è l’occasione che fa per voi. Xiaomi 13T si presenta con un sistema di fotocamere frutto di una partnership di prestigio con Leica e una batteria che promette una durata eccezionale. Per non parlare del display con una velocità di aggiornamento di 144 hz. Cosa più interessante, al momento è in vendita su Amazon a un prezzo molto vantaggioso, soli 499 euro.

Tra le innovazioni più notevoli della serie 13T, spicca il comparto fotografico, composto da tre obiettivi Summicron sviluppati in collaborazione con Leica. Questi includono una lente grandangolare da 24 mm e un teleobiettivo da 50 mm, entrambi con sensori da 50 MP, oltre a una terza lente ultragrandangolare da 15 mm con un sensore da 12 MP. Tutte e tre le lenti sono calibrate per coprire il 100% dello spettro dei colori DCI-P3, garantendo una gamma cromatica estremamente ampia. Inoltre, grazie alla tecnologia Xiaomi ProFocus, è possibile catturare soggetti ravvicinati in rapido movimento con una nitidezza straordinaria, che comprende anche animali come cani e uccelli. La registrazione video avviene a una risoluzione 4K per garantire immagini di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

A livello di specifiche tecniche, il dispositivo offre un display CrystalRes da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione di 1.5K pari a 2.712 x 1.220 pixel. Questo display offre una luminosità massima di 1.200 nits e picchi di 2.600 nits, con supporto per l’HDR 10+ per una qualità visiva eccezionale.

Sotto il cofano, il Xiaomi 13T è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, che garantisce prestazioni elevate per qualsiasi tipo di attività. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia duratura, supportata dalla ricarica rapida da 67W, che permette di avere il dispositivo pronto in un batter d’occhio.

Inizialmente, il prezzo di lancio del Xiaomi 13T era di 699,90 euro, ma nel corso del tempo è sceso a 519 euro.

Al momento, è possibile approfittare di un’offerta straordinaria e acquistare il Xiaomi 13T a soli 499 euro su Amazon, direttamente a questo indirizzo.