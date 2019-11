Akvis ArtWork 12.0, aggiornato il software Mac e PC per creare effetti di pittura e disegno

È disponiible l’aggiornamento di AKVIS ArtWork, software per trasformare foto in pittura con un’ampia varietà di effetti artistici. La versione 12.0 offre accelerazione negli effetti, nuovi strumenti, perfezionamenti all’elaborazione batch e Testo, la compatibilità con macOS Catalina e con le ultime versioni degli editor di immagini e altre novità.

Questo software imita le tecniche più popolari di pittura e disegno: Olio, Acquerello, Guazzo, Fumetti, Penna e inchiostro, Linoleografia, Pastello e Puntinismo, permettendo di trasformare le foto in piccole opere d’arte.

La versione 12.0 offre una maggiore velocità di elaborazione delle immagini per gli effetti Olio, Guazzo, Fumetti e Pastello. Lo stile Penna e inchiostro offre nuovi strumenti di elaborazione per aggiungere ritocchi ai dipinti. Non mancano funzionalità per l’elaborazione batch, la denominazione dei file e la possibilità di posizionare liberamente il testo o filigrane sull’immagine.

L’update offre la compatibilità con macOS Catalina (10.15) e con Adobe Photoshop 2020, Photoshop Elements 2020, Corel PaintShop Pro 2020 e Painter 2020, il supporto per le immagini RAW di diverse nuove fotocamere, alcune correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Il software (scaricabile dal sito dello sviluppatore in versione demo, utilizzabile per 10 giorni) è compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) e con Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-10.14 (64-bit); è disponibile sia come programma standalone, sia come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint ed altri editor di grafica.

Il prezzo di AKVIS ArtWork Home parte da 65,00 €. Sono disponibili le versioni Deluxe e Business con più effetti, strumenti e clienti commerciali. GLi svilupaptori fanno sapere che, chi di recente ha acquistato oppure aggiornato licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, può effettuare l’aggiornamento gratuito a questa nuova versione. Gli utenti con licenza non valida per l’artuale versione possono ottenere ArtWork 12.0 a 14,00 €.