RemoveIt poco più di 1 euro per l’utility che disinstalla app su Mac

Remove-It è una piccola ma comodissima utility che si occupa di disinstallare le applicazioni su Mac. Come abbiamo spiegato in dettaglio in questo nostro tutorial dedicato all’argomento, non sempre per disinstallare applicazioni sul Mac basta spostarle nel Cestino e svuotare quest’ultimo: alcuni software lasciano “tracce” quali file di Preferenze, elementi caricati all’avvio (nascosti e no) e altri documenti legati in qualche modo al software, installati e presenti sul disco di avvio su quale è stato installato il programma che vogliamo rimuovere.

Remove-It individua file e cartelle associate a una determinata applicazione installata sul Mac e consente di rimuovere tutto ciò che è collegato a essa. ça modalità “Ghost” consente di avviare la disinstallazione con il semplice drag&drop, ma è anche possibile sfruttare la “Expert Mode” per chi ha più dimestichezza con queste cose e vuole comprendere meglio ciò che si sta per eliminare.

L’utility mette a disposizione funzioni per elencare le applicazioni con relativi widget, Preferenze, LaunchDaemons, LaunchAgents, ecc. e la cronologia delle attività. Una funzione consente anche di individuare file “orfani” (legati a vecchie applicazioni non più presenti nel computer e in quanto tali inutili). L’applicazione è multilingua (italiano compreso).

RemoveIt costa normalmente 5$ ma è in sconto speciale a 1.50$ invece che 4,99$ in quanto parte del BlackFriday Bundle. Se acquistate fino 30$ di software avrete pure uno sconto di 3$.

