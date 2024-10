Hades II porta gli dei dell’Olimpo sui Mac Apple Silicon

Pubblicità

Hades II è il sequel di un gioco originale e apprezzato che ha ottenuto un buon successo nel 2020 ed è un mix tra un rogue-like con ambientazione “infernale” e un hack and slash (mix tra giochi di ruolo e titoli basati principalmente sul combattimento). Disponibile in “accesso anticipato” da diversi mesi su Steam per i soli utenti di PC con Windows, ora è disponibile anche per Mac con processori Apple Silicon.

I requisiti minimi per macOS sono: un Mac con chip Apple Silicon M1, 8GB di RAM, macOS 12 o seguenti, e 10GB di spazio disponibili. Invece i requisiti consigliati includono chip Apple Silicon serie Mx ancora più recenti, 16GB di RAM e macOS 15.

Gli sviluppatori riferiscono che il sequel “espande i migliori aspetti del primo, dungeon crawler rogue-like definito divino, per un’esperienza inedita, ricca d’azione, ispirata alla mitologia dell’Oltretomba greco e al suo profondo legame con le radici della stregoneria”.

Nei panni dell’immortale Principessa dell’Oltretomba” bisognerà esplorare un mondo mitologico ricco e articolato, “sgominando le armate del Titano del Tempo con l’appoggio della piena potenza dell’Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento”.

Nella descrizione del gioco gli sviluppatori sottolineano la necessità di “padroneggiare incantesimi e sortilegi”, imparare a conoscere un cast di decine di personaggi variopinti e memorabili (tutti doppiati in lingua originale), intrecciare relazioni tramite nuove interazioni e vivere eventi unici in base al “dipanarsi del viaggio”.

Il gioco Hades II è venduto a 28,99 € su Steam; il precedente (“Hades”) è venduto 24,50 €. Ricordiamo che gli abbonati a Netflix possono giocare gratis al primo Hades su iPhone e iPad.

