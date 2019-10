Samsung stupisce con la nuova generazione di “The Wall”, il display MicroLED modulare

Samsung ha presentato una rinnovata versione di “The Wall”, un display MicroLED modulare di grande formato per interni che offre nuove possibilità in termini di interazione commerciale e professionale.

Il display è adatto per spazi professionali moderni e secondo il produttore il potenziale per diventare il display di design preferito da architetti e designer di interni. Non solo personalizzabile nelle dimensioni, è presentato come in grado di creare “un elemento di arredo e comunicazione unico” per le diverse forme e formati componibili.

The Wall supporta configurazioni con una diagonale di centinaia di pollici e vanta la tecnologia Quantum HDR con luminosità di picco di 2.000 nits e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Un processore Quantum Flex abilita l’AI Upscaling dei contenuti immagine per immagini in risoluzione 4K o 8K.

Lo spessore ridotto (meno di 30 mm) e il design privo di cornici consentono al display di integrarsi in qualsiasi spazio. Il produttore indica una durata prevista di circa 100.000 ore per i diodi a emissione automatica. Una funzione denominata “Ambient mode” permette allo schermo di fondersi con l’ambiente circostante – adattandosi al colore o al motivo della parete – oppure di gestire diverse tipologie di contenuti.

Nella sua versione dedicata al business, The Wall offre la piattaforma di gestione dei contenuti Samsung MagicInfo con la quale è possibile pianificare e distribuire contenuti su un singolo display o una rete di display The Wall da un’unica regia centrale.

The Wall è un display modulare, configurabile e personalizzabile in un’ampia varietà di dimensioni, proporzioni e risoluzioni ed è ideale per usi professionali ma anche per residenze di prestigio. Le misure del display variano da 146 pollici in 4K a oltre 219 pollici in 6K a 292 pollici in risoluzione 8K. I prezzi non sono stati comunicati.