Alexa di Amazon è in crisi, solo quest’anno perdite per 10 miliardi

Amazon è pronta a licenziare circa 10.000 dipendenti, il più grande taglio di sempre nella storia dell’azienda di commercio elettronico statunitense. Una delle aree che sarà colpita dai tagli è la divisione che si occupa di Alexa, l’assistente vocale, che l’azienda preferisce ridimensionare, privilegiando altre divisioni.

A riferirlo è Business Insider, spiegando che la divisione che si occupa di Alexa esiste da circa 10 anni, nata per inseguire gli assistenti vocali di Apple e Google, ma spiegando anche che dall’assistente o meglio dalla divisione in questione, Amazon non è mai riuscita a ottenere utili. In pratica Alexa è un costante progetto a perdere che non porta alcun guadagno.

La divisione Alexa fa parte del gruppo “Worldwide Digital” insieme a Amazon Prime Video, e secondo Business Insider solo nel primo trimestre del 2022 ha perso 3 miliardi di dollari, con la maggior parte delle perdite legate all’assistente. Le perdite in questione sono a quanto pare il doppio rispetto a quelle riportate da altre divisioni, e si vocifera di perdite che solo quest’anno arriveranno a 10 miliardi di dollari.

Amazon è ovviamente stanca di perdere denaro inutilmente. I redattori di Business Insider hanno parlato con decine di dipendenti e ex dipendenti del team hardware dell’azienda, e tutti questi riferiscono di “una divisione in crisi”. Qualsiasi tentativo di monetizzazione legato ad Alexa si è rivelato un fallimento, e uno degli ex dipendenti arriva a definire tutto il progetto “un colossale fallimento dell’immaginazione” e “un’occasione sprecata”.

I licenziamenti di questo mese sono il risultato di anni e anni di tentativi di sistemare le cose; sentore di crisi si è avvertito nel 2019 con il blocco di nuovi licenziamenti in questo settore e l’ex CEO Jeff Bezos che avrebbe cominciato a perdere interesse nel progetto.

Anche il nuovo CEO, Andy Jassy, non sembra essere coinvolto nello sviluppo di Alexa e non è chiaro cosa intenda fare dell’assistente vocale. Secondo quanto riporta Business Insider, Alexa vende moltissimi prodotti della linea Echo ma tanti di questi sono venduti a prezzo di costo. In un documento interno si legge che l’obiettivo dell’azienda è guadagnare quando l’utente usa i dispositivi, non quando li compra, obiettivo che non si è mai concretizzato.

Nell’assistente sono integrate da sempre funzionalità che consentono di effettuare acquisti, ma Amazon si è resa conto che non sono molte le persone che vogliono fare shopping senza vedere immagini o leggere descrizioni e recensioni del prodotto.

L’azienda registra miliardi di interazioni a settimana con l’assistente ma la maggior parte delle richieste sono semplici, esempio comandi per riprodurre un brano, ottenere dettagli sul meteo e cose di questo tipo. A nulla sono valsi accordi con Domino’s Pizza e Uber, con skill specifiche e non c’è stato verso di spingere o coinvolgere gli utenti a fare acquisti.

Non è chiaro cosa intenda fare l’azienda con l’assistenti vocale e i relativi dispositivi; poiché da questi ultimi non arrivano profitti, l’azienda non è incentivata a effettuare investimenti su prodotti ancora più completi. Tra i tanti progetti ambiziosi per cercare di ridare vita all’assistente e convincere le persone a interagire di più, c’è anche Astro – un robot a due ruote grande quanto una palla da bowling con un touchscreen al posto del volto – essenzialmente un’Alexa su ruote che dovrebbe anticipare ogni desiderio e necessità dei suoi clienti.