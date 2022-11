Abarth diventa elettrica con la nuova Abarth 500e

Abarth ha presentato la nuova Abarth 500e, completamente elettrica, che va ad arricchire la sua gamma di modelli. La casa automoblistica riferisce che l’architettura elettrica si comporta meglio di quella a benzina grazie a una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più lungo, spiegando che è perfetta per migliorare il piacere di guida, garantire maggiore sprint ed equilibrio, maggiore stabilità e una migliore tenuta di strada, oltre ovviamente ai vantaggi dal punto di vista ecologico.

Olivier Francois, Chief Executive Officer di FIAT & Abarth e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, ha parlato di “una pietra miliare nella storia di Abarth”, evidenziando la prima Abarth elettrica in Europa, basata sulla Nuova 500e, e il lancio del marchio in Brasile, con l’introduzione della Nuova Abarth Pulse.

“Ogni modifica apportata all’Abarth mira a ottenere le migliori prestazioni di guida”, ha spiegato Francois, esattamente la linea guida che ha sempre seguito il nostro fondatore, Carlo Abarth. “Da questo punto di vista, nulla è cambiato: migliore accelerazione, maggior maneggevolezza, più divertimento. E poi c’è la firma leggendaria di Abarth: il suo sound”.

Abarth 500e è indicata in grado di offrire prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza; è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina. È più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in 1,5 secondi – più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo.

Il produttore riferisce ancora che, su strada aperta, la Nuova Abarth 500e full electric esegue manovre di sorpasso più velocemente della sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h (partendo da 60 km/h) quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo.

Nuova Abarth 500e integra duna batteria da 42 kWh accoppiata ad un motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv. Ppuò raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

Tre le modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La modalità Turismo consente un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100kW invece di 113kW, coppia 220Nm invece di 235Nm); òa modalità Scorpion Street offre le massime prestazioni, massimizzando la frenata rigenerativa. In modalità Turismo o Scorpion – grazie alla funzione di guida one pedal – basta un solo pedale per ottenere le massime prestazioni. L’auto decelera ogni volta che si solleva il piede e recupera energia cinetica, che viene poi convertita in elettricità per ricaricare la batteria. La modalità Scorpion Track è pensata per chi è alla ricerca delle massime performance.

Per quanto concerne la ricarica, la vettura è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW. Secondo il produttore bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km). La ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in 35 minuti. Per ricaricare in modo semplice e veloce l’auto a casa, è possibile installare una easyWallbox, una soluzione “Plug&Play” che si fissa alla parete, vicino ad una presa di corrente. La connessione Bluetooth e l’app “MyEasyWallbox” consentono di configurare l’easyWallbox e monitorarne i parametri di funzionamento.

Il “suono Abarth”

Abarth #500e promette “un’esperienza sonora coinvolgente”,per chi vuole guidare elettrico senza rinunciare all’inconfondibile rombo del marchio che ha accompagnato generazioni di piloti appassionati ed è sempre stato sinonimo di potenza e prestazioni.

A ogni accensione o spegnimento della vettura, il sistema Key On-Off riproduce il suono di una chitarra all’interno dell’abitacolo, trasmettendo quelle sensazioni che si possono provare a bordo di qualsiasi Abarth. Anche l’AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) riceve un “jingle” specifico, promettendo di trasformare un freddo vincolo omologativo e normativo in un suono riconoscibile dagli appassionati dello Scorpione. Un “sound” che distingue la Nuova Abarth 500e dalle altre Aauto elettriche. Inoltre, la prima volta che si superano i 20 km/h, è possibile ascoltare una “strimpellata” di chitarra, scelta che, nelle intenzioni del produttore, dovebbe riflettare “l’anima trasgressiva e anticonvenzionale insita nelle auto dello Scorpione”.

La vettura può essere equipaggiata con il Sound Generator, per chi non vuole rinunciare alla firma del marchio: l’inconfondibile “ruggito” Abarth, riproducendo fedelmente il suono di un motore Abarth a benzina. Il Sound Generator è offerto come alternativa all’esperienza sonora standard ed è dotato di un AVAS che richiama il suono di un motore a benzina – diverso dal fruscio standardizzato con la strimpellata della chitarra. Quando la vettura è equipaggiata con il Sound Generator, il sistema Key On-Off continua a riprodurre il suono di una chitarra all’interno dell’abitacolo a ogni accensione o spegnimento. Il Sound Generator può essere acceso o spento a piacere quando l’auto è ferma.

Nuova Abarth 500e Scorpionissima: versione di lancio in edizione limiata

Al suo debutto, l’esclusiva edizione di lancio Nuova Abarth 500e Scorpionissima, completamente equipaggiata. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è disponibile sia in versione hatchback e viene proposta nel nuovo colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue. Tra le altre dotazioni: i cerchi in lega da 18″ diamantati Titanium Grey, la pedaliera sportiva in acciaio e la pedana con logo inciso.

Il design dei nuovi sedili sportivi è arricchito da uno scorpione in rilievo in Alcantara, un materiale premium da corsa che offre un look sportivo e comfort grazie al poggiatesta integrato con uno scorpione verde acido inciso al laser sull’Alcantara e alle doppie cuciture sportive.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è dotata anche di tunnel centrale chiuso, sedili anteriori e parabrezza riscaldati, sedile del guidatore regolabile in altezza e sedili posteriori ribaltabili 50/50. È equipaggiata di serie con Uconnect Radio Touchscreen 10,25″ con sistema di navigazione integrato e le Performance Pages, un display high-tech con grafiche dedicate. È disponibile anche la compatibilità wireless con Apple CarPlay ed Android Auto.

Il nuovo quadro di bordo da 7″ fornisce tutte le informazioni necessarie, dalla velocità all’autonomia, dalla modalità di guida attuale allo stato della batteria. Per quanto riguarda il comfort, ci sono i sensori crepuscolare e pioggia, la chiave keyless e il keyless go, il climatizzatore automatico, i fari abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore interno elettro-cromico e il caricatore wireless. Interessante l’avanzato sistema di sensori di parcheggio a 360° con vista drone e telecamera posteriore ad alta definizione, che mostra gli ostacoli e la traiettoria dell’auto sullo schermo da 10,25″.

L’impianto audio di tipo premium è firmato JBL. I prezzi non sono stati comunicati.