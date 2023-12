Alfa Romeo Milano sarà la prima 100% elettrica del marchio

Ad aprile 2024, a Milano, Alfa Romeo (gruppo Stellantis) presenterà la prima Sport Urban Vehicle della propria storia, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica: il suo nome sarà MILANO, un tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910.

Con Milano Alfa Romeo rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una proposta presentata come in grado di incarnare il DNA di sportività italiana del marchio. Il primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per coloro, appassionati e non solo, che erano in attesa del ritorno in questo segmento.

Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, afferma che il veicolo è “la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico”, spiegando che così come Tonale,” ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale”.

Dettagli sulla vettura saranno svelati successivamnete. I piani dell’azienda prevedono di passare da “0” veicoli elettrificati nel 2021 ad una gamma a “0” emissioni nel 2027, indicata come “la transizione all’elettrico più rapida nell’intero panorama automobilistico”, presentando un prodotto ogni anno.

Il 2022 ha visto il debutto di Tonale Hybrid e Plug-In Hybrid Q4, il 2023 il ritorno nel mondo delle fuoriserie con la 33 Stradale (BEV – ICE); nel 2024 esordirà Milano la prima Alfa Romeo 100% elettrica, per il 2025 è previsto il primo veicolo offerto esclusivamente in versione 100% elettrica. Nel 2027, secondo l’azienda, Alfa Romeo Sarà 100% Elettrica.

Sul versante finanziario il 2023 segna una crescita e l’azienda riferisce di un +34% nel cumulato annuo a novembre rispetto al 2022 a livello globale. L’Europa contribuisce con un solido +53%. Il Middle East & Africa si conferma la regione che cresce con maggior velocità registrando un +95%. Contribuisce con una crescita del +6% anche la regione India Asia Pacific dove Alfa Romeo ha rinforzato la sua presenza, a Singapore e Hong Kong.

In America del Nord il debutto di Tonale a settembre è stato accolto bene e lo stesso vale per la Cina dove, con l’arrivo di Tonale, la gamma è ora al completo. Queste ultime due regioni rappresentano aree di importanza strategica sulle quali Alfa Romeo sta investendo molto per continuare a crescere.

Le immagini sono di Stellantis.