Alfa Romeo Tonale ibrida, prima auto con tecnologia NFT

Su Tonale, il nuovo SUV di Alfa Romeo, sono presenti varie tecnologie legate alla connettività e all’elettrificazione. Pecualirità è la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), una novità assoluta nel settore automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT.

La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. Il produttore evidenzia che sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura.

Le tecnologia presenti sulla vettura non finiscono qui. Spicca l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa che promette di rendenre ancora più semplice e ricca di comfort l’esperienza d’uso.

L’integrazione con Amazon è completa: grazie al “Secure Delivery Service”, si può scegliere Tonale come luogo di consegna di pacchi in arrivo, sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositarli all’interno della propria vettura in tutta sicurezza.

È inoltre possibile essere costantemente aggiornati sullo status del proprio veicolo da casa, di conoscere il livello di carica e/o del carburante, di ricercare i punti di interesse, di acquisire l’ultima posizione della propria vettura, di mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte e altro ancora. Tramite “Alexa” è possibile chiedere di aggiungere prodotti alla lista della spesa, di cercare un ristorante nelle vicinanze, di regolare le luci o il riscaldamento della propria abitazione domotica, il tutto senza distrarsi dalla guida.

La vettura offre di serie un nuovo sistema di infotainment integrato che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), promette contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati.

Il sistema annovera uno schermo da 12,3”, l’unità principale touchscreen da 10,25” e una interfaccia multitasking che consente di avere tutto sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada, con esperienza d’uso tipo smartphone. Con una dimensione totale di 22.5”, i due grandi Full TFT sono indicati come il “best in class” nel segmento.

Sul versante sicurezza spica la guida autonoma di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Il produttore riferisce che i sistemi intervengono senza mai snaturare le sensazioni del guidatore, cui vengono lasciati il controllo “e l’emozione di guida”. Tra questi da evidenziare l’“Intelligent Adaptive Cruise Control” (IACC) e il “Lane Centering” (LC) ed il “Traffic Jam Assist”- che regolano automaticamente velocità e traiettoria, mantenendo l’auto al centro della corsia e a distanza dal veicolo che la precede, garantendo sicurezza e comfort.

Equipaggiano Tonale anche altri dispositivi e tecnologie quali l’Autonomous Emergency Braking, che avvisa il guidatore del pericolo e frena il veicolo per evitare o mitigare la collisione anche nell’eventualità di un pedone o un ciclista, al sistema “Drowsy Driver Detection” che monitora la sonnolenza del conducente e lo avvisa in caso di necessità; dal’”Blind Spot Detection”, che rileva gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento per evitare la collisione, al “Rear Cross Path Detection”, che individua i veicoli in avvicinamento laterale quando si va in retromarcia, fino alla telecamera a 360° ad alta risoluzione con griglia dinamica.

Due i livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid: su Tonale esordisce il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV. Il vertice delle prestazioni è garantito dal Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato). Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo diesel 1,6 litri da 130 CV e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.

Alfa Romeo Tonale è realizzata nel rinnovato stabilimento “Gianbattista Vico” di Stellantis ubicato a Pomigliano d’Arco (Napoli) – una delle realtà produttive più avanzate del Gruppo – su una linea di produzione rinnovata e dedicata al nuovo modello Alfa Romeo, con una moderna unità di assemblaggio creata appositamente.

I prezzi non sono stati annunciati ma si vocifera di prezzi di listino che dovrebbero partire intorno ai 35.000 euro.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.