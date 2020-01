Alfawise N816,la camera di sicurezza motorizzata in super offerta a 27,30 euro

Se siete alla ricerca di un terzo occhio per la sicurezza domestica, sappiate che Alfawise N816 potrebbe davvero fare al caso vostro. Si tratta di una camera di sorveglianza smart, che si controlla da smartphone, e che permette di proteggere casa a 360 gradi per via della motorizzazione che consente di ruotarla anche da remoto. Al momento si acquista in offerta lampo a 27,30 euro, direttamente a questo indirizzo.

Con la sua risoluzione del flusso video 1080p, permette di effettuare scatti video di alta qualità. Non teme nemmeno la notte, grazie al supporto per la visione notturna a infrarossi, con le luci LED incorporate che consentono all’utente di vedere cosa accade nel raggio di 8/15 metri.

A differenza di molte altre camere nello stesso range di prezzo, questa Alfawise N816 è motorizzata: questo vuol dire che l’utente potrà girare il sensore anche da remoto, tramite smartphone, per avere una vista orizzontale a 360 gradi, con possibilità di muovere di 90° la camera anche in linea verticale.

Come già accennato si controlla da applicazione smartphone, che dunque funge sia da monitor di servizio, sia da stazione per la registrazione: in questo modo l’utente avrà sempre una visuale completa di quello che accade in casa, anche quando si è lontani.

Naturalmente non manca la possibilità di impostare il sensore di movimento incorporato, che rivela i movimenti davanti al sensore, anche in aree pre determinate dall’utente, così da inviare una notifica push in caso di allarme.

Offre anche una funzione di tracciamento intelligente, che segue automaticamente il “bersaglio”, che risulterà così sempre visibile al centro dell’immagine. Supporta l’audio bidirezionale, quindi ha un microfono e un altoparlante integrati, per parlare a chi si trova in casa e ascoltare quello che accade dentro l’abitazione anche quando si è lontani.

Supporta il formato di codifica H.265, che permette di risparmiare spazio di archiviazione, mantenendo un’ottima qualità dell’immagine. Supporta anche lo storage cloud e fino a 128GG tramite microSD non inclusa.

La camera incorpora il chip SM530, con un sensore di immagine CMOS da 1/3,2 pollici, in grado di registrare ad una risoluzione di 1080P. davvero compatta nelle dimensioni, pesa appena 190 grammi e misura 11,50 x 7,50 x 7,50 cm, dunque molto discreta e facile da posizionare in qualsiasi angolo della casa.

Al momento la si acquista in offerta lampo a 27,30 euro.

