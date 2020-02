Alfawise Z1, il kit domotico per la casa compatibile Zigbee e Alexa

Se volete rendere la vostra casa un po’ più Smart, acquistate il kit Alfawise Z1 attualmente in prevendita su Gearbest. Questo pacchetto è composto da quattro pezzi che vanno ad aumentare la sicurezza in più zone della casa.

Il primo è il gateway, ovvero il dispositivo che controlla tutti gli altri. Si infila nella presa di corrente (ha la spina italiana) e sfrutta il protocollo Zigbee comune a tantissimi altri dispositivi domotici attualmente in commercio (qui tutto quello che dovete sapere su Zigbee).

Il secondo dispositivo in dotazione è un sensore porte-finestre che si compone di due parti, una da installare sul profilo della porta o della finestra e l’altro nella porzione di parete adiacente al primo sensore. Entrambe le parti sono collegate tra loro tramite magneti e inviano un segnale nel momento in cui, all’apertura della porta o della finestra, questo contatto viene meno.

Il terzo dispositivo in dotazione è un dispositivo capace di rilevare la presenza di una persona grazie al sensore di movimento incorporato, che funziona anche al buio. Basta posizionarlo all’ingresso di casa o in qualsiasi altra zona che si desidera controllare per ricevere una notifica ogni qual volta viene rilevato un movimento sospetto.

Quarto ed ultimo accessorio in confezione è un sensore capace di rilevare la temperatura e l’umidità dell’aria. Si può posizionare all’aperto per tenere d’occhio le condizioni meteorologiche esterne oppure in casa per scoprire anche a distanza se sono accesi i termosifoni, se c’è un incendio e quant’altro (programmando opportunamente degli avvisi).

Tutto il sistema si controlla da smartphone e tablet tramite l’apposita applicazione ed è compatibile anche con Alexa per i controlli vocali.

Se siete interessati all’acquisto, questo sistema, denominato Alfawise Z1, è attualmente in prevendita su Gearbest al prezzo di circa 50 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.