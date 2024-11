Gli incisori laser Algolaser sono in sconto per la Festa dei Single

Pubblicità Per la Festa dei Single – che si celebra l’11 Novembre – Algolaser ha deciso di lanciare una promozione imperdibile sui suoi incisori laser. Fino al 13 novembre sarà possibile risparmiare sull’acquisto di macchine e kit, oltre a vantaggi aggiuntivi per ordini superiori a determinate cifre. Perciò se siete siete hobbisti e volete una macchina di qualità per i vostri lavori artigianali, o se come professionisti volete migliorare la vostra attività con le ultime tecnologie in fatto di incisione al laser, date un’occhiata alle offerte qui di seguito segnalate. I modelli proposti spaziano da macchine adatte a chi è alle prime armi a opzioni più avanzate, capaci di soddisfare le esigenze di chi lavora con materiali diversi e in grande quantità. DIY KIT MK2 Questo modello da 10 Watt è ottimo per chi desidera un’incisione precisa e rapida. Viaggia alla velocità di 12.000 mm/min e grazie alla precisione di movimento di 0,01 mm e al potente modulo laser, è in grado di riprodurre anche i dettagli più complessi. La tecnologia AlgoOS e il touchscreen da 3,5 pollici rendono l’uso di questo incisore estremamente intuitivo, senza la necessità di un computer. Il sistema offre anche l’integrazione con l’App AlgoLaser, che consente di trasferire direttamente immagini dallo smartphone per creare incisioni personalizzate in pochi tocchi. Costa 465 € ma con lo sconto la potete comprare a circa 299 €. Alpha MK2 20W Questo modello è più potente del precedente: ha una velocità di incisione che raggiunge i 20.000 mm/min, perciò è in grado di lavorare su materiali più spessi e di soddisfare le necessità di produzione su larga scala. Anche questo è particolarmente facile da usare in quanto il display integrato permette di elaborare rapidamente immagini e avviare il lavoro senza bisogno di software complessi. La funzione di incisione batch con un solo clic permette di ottimizzare il flusso di lavoro per chi ha bisogno di realizzare più pezzi in breve tempo. Inoltre, grazie al sistema interruzione e ripresa, non ci sono problemi in caso di interruzione di corrente in quanto il lavoro può essere ripreso esattamente dal punto in cui si era fermato. Costa 931 € ma con lo sconto la potete comprare a circa 539 €. Algolaser Delta 40W Per chi cerca una macchina ancora più potente c’è questo modello con modulo laser da 40 Watt che può tagliare materiali spessi fino a 50 mm di legno con un singolo passaggio. La velocità di incisione arriva a 30.000 mm/min e offre una migliore precisione di lavoro grazie all’impiego della tecnologia ottica avanzata COS. Inoltre, il Delta è progettato per resistere a interruzioni di corrente e riprendere il lavoro esattamente da dove si era fermato, ottimizzando tempo e risorse. Costa 1.770 € ma con lo sconto la potete comprare a circa 1.180 €. La promozione Durante questa promozione è possibile scegliere tra diverse configurazioni che includono accessori come rotary roller, piattaforma a nido d’ape, hub intelligente e molto altro, per un valore che supera i 654 $ in accessori. Tenete inoltre presente che la spedizione è gratuita e c’è il supporto tecnico a vita in caso ne abbiate bisogno anche a mesi di distanza dall’acquisto.

