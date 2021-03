Alla scoperta di UNIX: il libro per esplorareGNU/Linux e macOS con la linea di comando

Come andare alla scoperta del sistema operativo che oggi è diventato il motore di circa il 70% di tutti i dispositivi computerizzati al mondo (computer, smartphone e tablet) compreso il vostro iPhone, iPad o Mac? Ce lo fa scroprire l’ultimo testo scritto dal Professor Francesco Tommasi, conoscenza di lunga data delle pagine di Macitynet: si tratta di ALLA SCOPERTA DI UNIX: Esplorare GNU/Linux e macOS con la linea di comando

La Command Line Interface (CLI) è l’interfaccia preferita dai professionisti dell’informatica per interagire con i computer e amministrarli. “Alla scoperta di UNIX illustra l’uso di tale potentissima modalità di interazione con i computer e spiega come avvantaggiarsene per esplorare i meccanismi di funzionamento del sistema operativo UNIX che non è più soltanto il sistema che fino a poco tempo fa era confinato ai computer degli informatici o alle sale server.

Il volume comprende una dettagliata guida all’uso dello shell bash e descrizioni ed esempi di utilizzo per circa 150 comandi UNIX.

Il titolo dice tutto: il Libro è dedicato a UNIX, nelle sue varianti GNU/Linux e macOS ma riserva un’attenzione speciale alle particolarità di macOS, per giunta con un’appendice dedicata a chi vuole accostarsi al Mac senza precedenti esperienze.

Il testo si occupa approfondire la conoscenza dei due sistemi attraverso la linea di comando e riassume i venti anni di esperienza di insegnamento di “Franco” Tommasi nei corsi di Sistemi Operativi, per la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione all’Università del Salento.

Il corso ha poi un seguito in “System and Network Programming”, il corso della magistrale (in inglese) in Computer Engineering, nel quale, ancora, pone Linux e macOS al centro della scena.

Sempre il Mac è al centro due altri corsi di Tommasi, quello di “Computer Science for Cultural Heritage (che segue per il corso magistrale “Digital Humanities”) e quello che dovrà tenere a partire dal prossimo anno accademico “System Security” (sempre per la magistrale in Computer Engineering).