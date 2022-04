Alphabet segna un calo dei profitti nel primo trimestre 2022

Osservando la crescita del fatturato del 23% sembrerebbe che gli affari di Google – Alphabet procedono a gonfie vele anche nel primo trimestre del 2022, ma alcuni segnali e anche alcune dichiarazioni dei dirigenti lasciano intuire qualche piccolo problema in corso: nulla di grave e nulla che Big G non possa risolvere.

Alphabet ha da poco annunciato il fatturato record storico di 257 miliardi di dollari per il 2021 e inizia il primo trimestre 2022 con 68 miliardi di dollari di fatturato, calano però i profitti dai 17,9 miliardi di inizio 2021 agli attuali 16,4 miliardi.

L’intero settore della pubblicità di Alphabet, che include le ricerche online, YouTube e tutti i network di pubblicità di Google ha fatturato 54 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022. Solamente le ricerche di Google valgono 39 miliardi di dollari di entrate, in forte crescita rispetto ai 31 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno.

La pubblicità su YouTube aumenta fino a 6,86 miliardi di dollari, ma la crescita diventa più lenta, circa +20% rispetto al +30% del 2021. Anche se TikTok non compare mai e mai viene pronunciato dai dirigenti, è il principale indiziato di questa leggera flessione nei risultati. YouTube ha risposto alla concorrenza investendo ed espandendo i video corti, ma i risultati non hanno raggiunto le aspettative di mercato, segnando un calo nella quotazione di borsa.

Il Ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai ha annunciato 30 miliardi di visualizzazioni giornaliere di YouTube Shorts, quattro volte di più rispetto a un anno fa. Sono già in corso piani per migliorare l’esperienza utente YouTube, con più controlli e la possibilità di commentare mentre si guardano contenuti su una TV connessa, oltre che più supporto per i cortometraggi.

Il dirigente rileva la crescita di Ricerca e Cloud, che sostengono persone e aziende nella trasformazione digitale in corso e promette «Continueremo a investire in ottimi prodotti e servizi e a creare opportunità per partner e comunità locali in tutto il mondo».

