Pro Tools ora è disponibile solo in abbonamento

L’era degli abbonamenti si sta prepotentemente instillando nella nostra società: in tal senso, l’ultima novità in ordine di tempo arriva da Avid, che ha appena eliminato la possibilità di acquistare una di quelle licenze perpetue che garantivano ai clienti l’accesso a vita ad una determinata versione di Pro Tools.

Adesso coloro che desiderano accedere alla celebre DAW (Digital Audio Workstation) potranno scegliere soltanto tra tre nuovi piani di abbonamento: tutti i livelli includono due nuovi strumenti virtuali, una drum machine e un sequencer chiamati GrooveCell e il sintetizzatore virtuale SynthCell, e si possono provare gratuitamente.

Il più economico dei pacchetti è il Pro Tools Artist, che costa 10 dollari al mese oppure 99 l’anno. E’ rivolto ai musicisti che sono agli inizi e non hanno necessariamente bisogno di tutti quanti i suoni messi a disposizione dalla DAW. Insieme a quest’ultima, saranno in grado di usare più di 100 plug-in e centinaia di strumenti e loop virtuali, oltre a poter usare 32 tracce audio, 32 strumentali e 64 tracce MIDI, registrando fino a 16 sorgenti audio contemporaneamente.

Il livello intermedio si chiama Pro Tools Studio: per 40 dollari al mese o 299 l’anno gli utenti saranno in grado di creare mix con 512 tracce audio e strumentali. C’è il supporto al Dolby Atmos e all’audio surround, oltre ad automatismi avanzati e all’editing degli effetti per le clip.

Il livello più alto si chiama Pro Tools Flex e offre l’accesso a Pro Tools Ultimate, 2.048 tracce audio, fino a 256 ingressi di registrazione simultanei, la piattaforma di automazione del flusso di lavoro chiamata SoundFlow Cloud Avid Edition e molto altro al prezzo di 100 dollari al mese o 999 l’anno.

Tutti quelli che dispongono di una licenza perpetua per Pro Tools con contratto di supporto scaduto possono comunque recuperare gli aggiornamenti software e il piano di supporto correnti e ovviamente possono anche sottoscrivere un abbonamento ad uno dei nuovi livelli.

