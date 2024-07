Nascondete la vostra vera identità online con Alternative ID di Surfshark

Pubblicità Chi di noi non ha mai ricevuto mail spam o chiamate da truffatori, sia da call center che robocall? Per non parlare del fatto che sono ormai all’ordine del giorno le testimonianze di chi è caduto vittima di frode dopo aver cliccato semplicemente su un link contenuto in una email o in un SMS. Spesso si parla addirittura di truffe bancarie, in cui i poveri utenti hanno perso i risparmi di una vita. Questo accade perché, verosimilmente, i propri dati personali sono stati divulgati in rete, così da dare il via allo spam selvaggia via mail o SMS. Si stima che quasi 300 milioni di account sono stati violati a livello globale nel 2023, con 241 account compromessi ogni minuto. Se queste sono le tristi, ma vere, premesse, la domanda sorge spontanea: come è possibile proteggere sé stessi o la propria famiglia? La risposta è Alternative ID di Surfshark. Si tratta di uno strumento particolarmente efficace, soprattutto nell’era digitale in cui è sufficiente navigare in rete per essere sempre più esposti al rischio che le nostre informazioni personali finiscano nelle mani sbagliate. Al giorno d’oggi, le violazioni dei dati stanno diventando la norma. Per risolvere il problema Surfshark ha lanciato una nuova funzione per migliorare ulteriormente la privacy e la sicurezza online degli utenti. Attualmente in fase di beta testing, la funzione prende il nome di Alternative ID e, come facilmente intuibile dal nome, fornisce agli utenti un’identità e un indirizzo email fittizi, consentendo dunque di mantenere la privacy online anche quando ci si iscrive a determinati servizi. E’ possibile perfino ottenere un numero di telefono virtuale con un prefisso nazionale USA. Come funziona Per utilizzare Alternative ID, è necessario essere abbonati ai pacchetti di sicurezza di Surfshark, ovvero Surfshark One o Surfshark One+. Avviando il client di Surfshark, anche dal pannello web, è possibile cliccare sul tab Alternative ID per generare automaticamente un’identità fittizia oppure fornire i dettagli specifici per creare l’identità desiderata. In entrambi i casi, Surfshark creerà un profilo con un indirizzo email fittizio per proteggere la sua vera identità. In questo modo, si può evitare di fornire i propri dati personali a siti web che si utilizzano una sola volta, a siti con pratiche di protezione poco trasparenti o a marchi di cui non ci si fida. La particolarità è che l’indirizzo email creato verrà collegato al proprio indirizzo email reale: tutte le email ricevute sull’indirizzo fittizio saranno reindirizzate al proprio indirizzo reale. Quando l’indirizzo non sarà più necessario, sarà possibile eliminarlo senza che i vari siti o le piattaforme cui è stato fornito possano risalire al proprio indirizzo email reale. In particolare, alternative ID crea una identità fornendo il genere, la data di nascita e il paese di preferenza. Il provider genererà quindi una persona e un indirizzo email unici da utilizzare online. E’ possibile anche, sottoscrivendo l’apposito abbonamento, ricevere un numero di telefono virtuale con prefisso USA. Naturalmente, la mail fittizia sarà collegata alla vostra mail reale, che rimarrà nascosta, così da poter utilizzare la mail fittizia, senza dover rendere pubblica quella reale. Allo stesso modo, il numero virtuale consente di ricevere chiamate e messaggi di testo e rispondere ai messaggi illimitatamente. In questo modo si potrà mascherare il proprio numero reale per ridurre al minimo la ricezione di spam, la condivisione dei dati e il furto di identità. Alternative ID, afferma Surfshark, risulta essere particolarmente sicuro. Questo perché il provider raccoglie solo ciò che è essenziale, quindi non rimane traccia di alcun log delle email ricevute, applicando rigorosi standard di crittografia. Inoltre, una volta modificato o cancellato l’ID alternativo, questo verrà completamente disconnesso dalla casella di posta associata, senza possibilità di ricevere spam nella mail reale. Alternative ID in pillole… Alternative ID nasconde le informazioni personali, creando un’identità alternativa con un nome, età, email e indirizzo fisico fittizi;

Alternative ID non utilizza un sistema di monitoraggio dello spam, inoltrando tutte le email da quella alternativa a quella reale:

Alternative ID è disponibile su tutti i piani di Surfshark, che offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni;

Possibilità di richiedere un numero virtuale con prefisso USA. Quante Alternative ID? Attualmente, Alternative ID consente di creare una sola identità alternativa per ciascun account Surfshark. Tuttavia, come già anticipato, è possibile modificare, cancellare e ricreare un nuovo Alternative ID. Peraltro, è possibile modificare ad esempio solo la propria mail alternativa, mantenendo invece invariate le altre informazioni fittizie create. La funzione Alternative ID è disponibile sulle app Surfshark per iOS, Android, web e macOS, ma anche sull’estensione del browser. La funzione è ancora in fase beta. Prezzi Surfshark In questo momento il modo più conveniente per accedere a Surfshark è quello di pagare 50,16 euro per 24 mesi. Facendo un rapido calcolo, si tratta di appena 2,19 euro al mese. Cliccate qui per iniziare a navigare in sicurezza.

