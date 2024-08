Come ottenere il nuovo sfondo dinamico di macOS Sequoia

Pubblicità

Nella beta 5 di macOS Sequoia 15 da poco distribuita agli sviluppatori, Apple ha integrato non solo la nuova funzionalità “Nascondi distrazioni” in Safari (per nascondere elementi indesiderati da una pagina web) ma anche un nuovo sfondo di sistema e un nuovo salvaschermo visibile di default nella schermata di blocco.

Lo fa notare Mrmacintosh spiegando che il nuovo sfondo con la foresta di sequoia è nascosto nella cartella /System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers.

Se volete disporre già ora di questi file (e sfruttarli ad esempio su Mac, iPhone o iPad) lo sfondo può essere scaricato da qui (6.1MB) in versione HEIC; da questo indirizzo può essere scaricato il filmato .MOV (171,9MB) corrispondente allo sfondo dinamico. Da quest’altro indirizzo può essere scaricato il file .PNG da 13MB con risoluzione 6016×6016.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al disponibili per sviluppatori e beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

