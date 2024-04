Bosch ha ideato un piano cottura a idrogeno

La crescente domanda globale di energia richiede l’esplorazione di fonti energetiche alternative come l’idrogeno.

Nell’ambito domestico, Bosch BSH Elettrodomestici propone quello che è presentato come il primo progetto specifico con idrogeno verde, chiamato “H100 Fife” in Scozia e gestito da SGN, una società locale di distribuzione del gas.

Il progetto prevede la fornitura di idrogeno verde per il riscaldamento e la cottura per circa 300 appartamenti sulla costa orientale della Scozia in due cittadine chiamate Buckhaven e Denbeath.

L’energia necessaria per l’intero processo è generata da pale eoliche, quindi completamente sostenibile. Bosch fornirà i piani cottura alimentati ad idrogeno per il progetto.

Uno dei principali vantaggi dell’idrogeno è che non produce anidride carbonica.

In occasione di EuroCucina a Rho Fiera Milano dal 16 al 21 aprile Bosch presenta al pubblico il piano cottura ad idrogeno del progetto pilota in Scozia e spiega che lo sviluppo di altre applicazioni con l’impiego di questo gas in altri paesi dipenderà dalla maturità locale in termini di regolamentazioni e legislazioni.

Secondo il produttore, il piano pilota rappresenta un impegno concreto nella ricerca di fonti di energia alternative che abbiano un ridotto impatto o nullo sull’ambiente e vuole essere d’ispirazione a futuri progetti volti al miglioramento del benessere ambientale.

L’idrogeno è un combustibile poco inquinante e con un grande potere calorifico che lo rende particolarmente efficiente. A differenza degli altri combustibili che hanno un forte impatto sul nostro pianeta, l’idrogeno non provoca piogge acide, non riduce l’ozono e non genera emissioni pericolose. Sono allo studio varie applicazioni come fonte di energia alternativa, in particolare nel mercato automobilistico e aeronautico.

Benché sia l’elemento più abbondante dell’Universo, sulla Terra è difficile trovarlo allo stato puro, ma solamente combinato con altri elementi; l’esempio più tradizionale è l’acqua che è formata da due atomi di idrogeno e una di ossigeno. Per ottenere l’idrogeno allo stato puro è necessario produrlo attraverso determinati processi.