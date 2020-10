Amazfit Neo, lo smartwatch “stile Casio” dal look anni ’80 in sconto del 60%

Se non avete ancora comprato uno smartwatch perché pensate di sembrare poi dei nerd esagerati ma allo stesso tempo soffrite la mancanza di un dispositivo da polso intelligente, date un’occasione ad Amazfit Neo, uno smartwatch davvero particolare che al momento, grazie ad un’offerta lampo, si compra per soli 33,99 euro.

Concedeteci il paragone con gli orologi Casio, perché anche se è di tutt’altro brand è proprio a questi che il design è ispirato. Ha infatti uno stile puramente retrò, che si riflette anche in alcune delle sue funzioni, a vantaggio dell’utente.

Ad esempio lo schermo (da 1.2″) è di quelli a cristalli liquidi, quindi perfettamente visibile all’aperto sotto la luce diretta del sole. Allo stesso tempo di notte non sarete abbagliati dalla forte luce degli schermi perché c’è la tradizionale retroilluminazione LED, quindi potrete leggere l’ora senza disturbare il riposo degli altri che si trovano nella stessa stanza.

Ci sono inoltre quattro pulsanti fisici per gestire le funzioni direttamente dal polso senza dover necessariamente passare per l’app abbinata sullo smartphone (se lo avete appena comprato e dovete scaricarla, l’app si chiama Zepp App) e il cinturino, in silicone, è da 20 millimetri. Per concludere l’aspetto puramente hardware, è certificato per resistere a immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità.

Dal punto di vista software, dentro c’è un Biotracker PPG controllato da alcuni algoritmi che abilitano le funzioni Smart tra cui la misurazione dei passi, delle calorie bruciate e il tracciamento di diverse attività sportive tra cui camminata, corsa e bicicletta.

C’è anche il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattr’ore su ventiquattro con tanto di avviso nel caso in cui dovesse rilevare un valore sballato e la funzione per tracciare il riposo e aiutare a migliorarlo giorno dopo giorno.

Trattandosi di uno smartwatch può inoltre mostrare al polso tutti i messaggi, le chiamate e le notifiche ricevute sullo smartphone, al quale è collegato via Bluetooth 5.0. La batteria, che si ricarica completamente in 5 ore, promette fino a 28 giorni di normale utilizzo con una sola carica, che diventano 37 se si utilizza con la modalità di risparmio energetico attiva.

Amazfit Neo pesa soltanto 32 grammi e funziona se abbinato a qualsiasi iPhone con almeno iOS 10 oltre che con tutti gli smartphone Android a partire dalla versione 5.0 del sistema operativo. Se lo volete comprare, anziché 85 euro lo pagate soltanto 33,99 euro, quindi con uno sconto pari al 61%, grazie all’offerta lampo attualmente attiva su TomTop.

