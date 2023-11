Amazon accusata di avere favorito Apple negli annunci pubblicitari

Contrariamente ad altri brand, nei risultati di ricerca su Amazon che riguardano i prodotti Apple non vengono mostrati oggetti concorrenti in vetrina (nella parte inferiore della schermata).

Stando a quanto riferisce Business Insider, Apple avrebbe chiesto ad Amazon un trattamento di favore. La Federal Trade Commission (FTC) – l’agenzia governativa statunitense che promuove la tutela dei consumatori, l’eliminazione e la prevenzione di pratiche commerciali anticoncorrenziali – accusa l’azienda di commercio elettronico e il suo ex CEO, Jeff Bezos, di avere mostrato sulla piattaforma annunci non pertinenti, allo scopo di aumentare i profitti, fatta eccezione per i prodotti Apple: le pagine di questi sono il più delle volte senza annunci di concorrenti, scelta che a quanto pare ha a che fare con una precisa richiesta da parte di Cupertino.

Da uno scambio di mail tra Apple e Amazon, si evince che quest’ultima avrebbe accettato di mostrare i prodotti più recenti, senza indicare raccomandazioni di prodotti concorrenti.

Cupertino avrebbe chiesto ad Amazon di mostrare prodotti con il marchio Apple, allo scopo di vendere suoi prodotti direttamente ma anche per evitare agli acquirenti l’acquisto di prodotti falsi (cavi, auricolari e altri oggetti ancora per i quali circolano in quantità enormi prodotti contraffatti, non originali).

Nella corrispondenza via mail, Apple avrebbe indicato chiaramente di volere una presentazione chiara e pulita, senza mostrare promozioni di brand concorrenti.

Apple afferma che l’accordo è pensato per affrontare il proliferare di contraffazioni e questioni di sicurezza sul marketplace di Amazon, e indicazioni accurate con contenuti la cui comprensione è facilmente riconducibile a Apple, permetterebbe di ridurre la vendita di prodotti contraffatti, alcuni dei quali considerati pericolosi.

Apple avrebbe acquistato gli slot pubblicitari normalmente riservati alle inserzioni, ed è per questo che i suoi prodotti sono mostrati su pagine più ordinate con pochi o nessun’annuncio pubblicitario scorrendo le pagine di prodotti che appaiono su Amazon.

L'advertising team di Amazon, sentito da Business Insider, nega questo tipo di possibilità, affermando che non sono autorizzati a offrire questo tipo di presentazioni. Un diverso advertising team afferma che esperimenti di questo tipo sono stati fatti in passato, ma ribadisce che da qualche tempo non è più possibile offrire questo vantaggio.