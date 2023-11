Dreamstime, l’app che offre accesso a sfondi di qualità per telefoni e tablet

Dreamstime, community di foto stock, ha presentato l’app Dreamstime Wallpapers, collezione di sfondi con immagini fotografiche di alta qualità selezionate dagli utenti e che possono essere usate per ravvivare gli schermi di dispositivi mobili.

L’app è già disponibile per Android (si scarica da qui) e gli sviluppatori riferiscono che presto sarà disponibile anche per iOS.

La raccolta di immagini disponibile con Dreamstime Wallpapers attualmente conta oltre 12.000 titoli e ogni settimana vengono aggiunti centinaia di nuovi sfondi. Dreamstime stima che sarà in grado di offrire oltre 30.000 titoli entro la fine dell’anno in questa libreria dedicata. La selezione è basata su revisioni condotte da persone con l’assistenza dell’IA e i contenuti coprono vari argomenti e stili, da quelli relativi alle Feste, alla natura, allo spazio, agli animali, ai paesaggi e a nature morte a sfondi astratti, minimalisti e geometrici.

L’app si scarica gratuitamente; gli utenti possono selezionare tre sfondi al giorno gratuitamente. I contenuti sono semplici da gestire, divisi per categorie; gli utenti hanno a disposizione funzionalità di ricerca e altre che consentono di applicare filtri, con effetti blur (sfocatura) o scurire le immagini.

Per l’accesso illimitato alla raccolta di foto è richiesto un abbonamento da 9,99$ l’anno (che può essere annullato in qualunque momento). Per gli abbonati è previsto l’accesso a file ad alta risoluzione, e a immagini royalty-free.

Dreamstime, come accennato, è una community di foto a stock, immagini utilizzabili in progetti creativi, grafici e di comunicazione; vanta 48 milioni idi utenti e offre altre app come “Stock Photos by Dreamstime” e “Dreamstime Companion” (per vendere le foto).